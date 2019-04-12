Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дниИзвестия 13:30

В Министерстве культуры России заявили, что фильм российского режиссера Павла Лунгина «Братство», вызвавший неоднозначную реакцию у ветеранов, получит прокатное удостоверение. Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Спорт Россия занимает третье место после произвольного танца на командном ЧМ Сборная России по фигурному катанию после произвольного танца продолжает оставаться на третьем месте в общем зачёте командного чемпионата мира в японской Фукуоке.

Общество Средняя зарплата космонавта Роскомоса составляет 170 тысяч рублей На сегодняшний день, как рассказал Залетин, в России 33 действующих космонавта, в США их примерно 50, в Европе – около 20.

Футбол Скончался легендарный игрок «Ливерпуля» Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.

Политика На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд» В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.

Шоу-бизнес Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.

Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Экономика Visa с 13 апреля в 3 раза повысила бесконтактный лимит по картам банков РФ Международная платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода по картам российских банков — до 3 тысяч с 1 тысячи рублей.

Армия и оружие Минобороны Украины объявило о проходе кораблей через Керченский пролив Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что киевские власти вновь направят корабли через Керченский пролив, передает УНИАН.

Политика За прошедший год российские политики и министры стали беднее Самыми богатыми политиками России, судя по первым данным анализа представленных деклараций за 2018 год, стали два парламентария с доходом, превышающим 2,3 миллиарда рублей.

Шоу-бизнес Екатерина Климова показала 3-летнюю дочь в образе принцессы Екатерина Климова давно перестала скрывать своих детей, в частности, младшую дочь Бэллу, рожденную в браке с Гелой Месхи, от поклонников.

Музыка Рэпер ST не считает распад группы «Ленинград» PR-ходом Исполнитель во время общения с журналистами рассказал, что заявление о завершении работы проекта не является PR-ходом для повышения интереса к гастрольному туру.

Экономика Bloomberg оценило убытки ведущих британских компаний из-за Brexit Эксперты Bloomberg подсчитали дополнительные затраты крупных британских компаний из-за выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Космос Впервые сфотографированной черной дыре дали имя Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.

Общество Семья Росселя стала немного беднее, а Чернецкого – богаче Коллега Росселя по СовФеду, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий заработал в 2018 году 8 млн 731,8 тысяч рублей, что почти на 1,5 млн рублей больше, чем в 2017 году (7 млн 268,5 тысяч рублей).

Футбол Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева состоится Игорь Шумилин, организатор митинга, главной задачей которого должна стать поддержка форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что переформулировал название, и теперь митинг может состояться.

Наука Мыши на МКС начали бегать кругами Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.

Политика Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши Польша не пустила в свои территориальные воды российский парусник «Седов», на борту которого находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.

Авто Nissan X-Trail получил новый двигатель Продажи Nissan X-Trail в Европе начнутся в ближайшее время. В Россию поставка автомобилей с новыми двигателями пока не ожидается.

Экономика ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.