Кино
Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дниИзвестия 13:30
В Министерстве культуры России заявили, что фильм российского режиссера Павла Лунгина «Братство», вызвавший неоднозначную реакцию у ветеранов, получит прокатное удостоверение. Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Спорт
Россия занимает третье место после произвольного танца на командном ЧМ
Сборная России по фигурному катанию после произвольного танца продолжает оставаться на третьем месте в общем зачёте командного чемпионата мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:41
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещевого энцефалита
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещевого энцефалита.
Обновлено в 12:40
Общество
Средняя зарплата космонавта Роскомоса составляет 170 тысяч рублей
На сегодняшний день, как рассказал Залетин, в России 33 действующих космонавта, в США их примерно 50, в Европе – около 20.
Обновлено в 14:30
Футбол
Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»
Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.
Обновлено в 13:59
Футбол
Футболист Гулиев извинился перед болельщиками «Спартака»
Обновлено в 03:41
Политика
На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»
В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа
Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Общество
Гороскоп на 11 апреля: Раки рискнут, а Девам стоит расслабиться
Сегодня вас ожидает столь напряженный день, что не только отдохнуть – вздохнуть будет некогда.
Обновлено 10 апреля в 11:44
Экономика
Visa с 13 апреля в 3 раза повысила бесконтактный лимит по картам банков РФ
Международная платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода по картам российских банков — до 3 тысяч с 1 тысячи рублей.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
Минобороны Украины объявило о проходе кораблей через Керченский пролив
Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что киевские власти вновь направят корабли через Керченский пролив, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
За прошедший год российские политики и министры стали беднее
Самыми богатыми политиками России, судя по первым данным анализа представленных деклараций за 2018 год, стали два парламентария с доходом, превышающим 2,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала 3-летнюю дочь в образе принцессы
Екатерина Климова давно перестала скрывать своих детей, в частности, младшую дочь Бэллу, рожденную в браке с Гелой Месхи, от поклонников.
Обновлено в 09:20
Музыка
Рэпер ST не считает распад группы «Ленинград» PR-ходом
Исполнитель во время общения с журналистами рассказал, что заявление о завершении работы проекта не является PR-ходом для повышения интереса к гастрольному туру.
Обновлено в 04:23
Экономика
Bloomberg оценило убытки ведущих британских компаний из-за Brexit
Эксперты Bloomberg подсчитали дополнительные затраты крупных британских компаний из-за выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).
Обновлено в 06:26
Космос
Впервые сфотографированной черной дыре дали имя
Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено в 14:20
Космос
Ученый оценил шансы обнаружения внеземных цивилизаций
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Семья Росселя стала немного беднее, а Чернецкого – богаче
Коллега Росселя по СовФеду, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий заработал в 2018 году 8 млн 731,8 тысяч рублей, что почти на 1,5 млн рублей больше, чем в 2017 году (7 млн 268,5 тысяч рублей).
Обновлено в 12:04
Футбол
Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева состоится
Игорь Шумилин, организатор митинга, главной задачей которого должна стать поддержка форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что переформулировал название, и теперь митинг может состояться.
Обновлено в 10:13
Наука
Мыши на МКС начали бегать кругами
Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова
По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша не пустила в свои территориальные воды российский парусник «Седов», на борту которого находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 15:48
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Авто
Nissan X-Trail получил новый двигатель
Продажи Nissan X-Trail в Европе начнутся в ближайшее время. В Россию поставка автомобилей с новыми двигателями пока не ожидается.
Обновлено в 05:47
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Общество
Волочкова объяснила свой совет недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее совет недовольным жизнью в России гражданам «уехать в другие страны» был вырван из контекста.
Обновлено вчера в 11:27