Кино

Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дниИзвестия 13:30

В Министерстве культуры России заявили, что фильм российского режиссера Павла Лунгина «Братство», вызвавший неоднозначную реакцию у ветеранов, получит прокатное удостоверение. Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Павел Лунгин
Кинорежиссёр
Советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Народный артист Российской Федерации. Лауреат Каннского кинофестиваля.
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