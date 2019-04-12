Минкультуры: фильм Лунгина «Братство» не выйдет в прокат 9 маяТАСС вчера в 17:55

Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил режиссеру Павлу Лунгину подобрать дату премьеры для своего фильма "Братства", которая не вызовет споров, привязывать к 9 мая показы картины не будут. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Минкультуры.

Минкультуры: фильм Лунгина «Братство» не выйдет в прокат 9 мая

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