Ставка -0,5% предлагается для десятилетних кредитов. Организация также стала первой в стране, которая объявила о введении отрицательных вкладов по депозитам. Отрицательная ставка по ипотеке предполагает, что банк платит клиентам за то, что они берут кредит.

Датский банк введет отрицательную ставку по ипотеке и по депозитам

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