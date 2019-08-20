Финансы

Датский банк введет отрицательную ставку по ипотеке и по депозитамИнтерфакс 05:14

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Ставка -0,5% предлагается для десятилетних кредитов. Организация также стала первой в стране, которая объявила о введении отрицательных вкладов по депозитам. Отрицательная ставка по ипотеке предполагает, что банк платит клиентам за то, что они берут кредит.
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