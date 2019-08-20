Финансы
Датский банк введет отрицательную ставку по ипотеке и по депозитамИнтерфакс 05:14
Ставка -0,5% предлагается для десятилетних кредитов. Организация также стала первой в стране, которая объявила о введении отрицательных вкладов по депозитам. Отрицательная ставка по ипотеке предполагает, что банк платит клиентам за то, что они берут кредит.
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Армия и оружие
В «Роскосмосе» озвучили вариант названия для перспективного космического корабля
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация рассматривает название «Орел» для перспективного космического корабля, который на стадии разработки носит название «Федерация».
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Похороны семьи, убитой подростком в Ульяновской области, прошли во вторник в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронили днем ранее в Карсунском районе, сообщила РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 08:34
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании
Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе
Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Киберспорт
Virtus.pro опустились в нижнюю сетку The International 2019
Virtus.pro опустились в нижнюю сетку. Следующий матч команда проведёт завтра, 21 августа, начало — в 11:00 мск.
Обновлено в 01:10
Футбол
Испанская бригада арбитров рассудит «Брагу» и «Спартак»
Испанская бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом рассудит «Брагу» и «Спартак» в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.
Обновлено в 05:54
Культура
Выставку памяти Эдуарда Успенского откроют в литературном музее к концу года
Выставку памяти детского писателя Эдуарда Успенского откроют в литературном музее к концу 2019 года, сообщил руководитель отдела культурных проектов «Союзмультфильма» Павел Шведов и председатель правления киностудии Юлиана Слащева.
Обновлено в 07:39
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Недвижимость
По эскроу продается лишь каждая десятая квартира в новостройках Москвы
В компании отмечают, что только в семи из 17 корпусов, в которых квартиры продаются через эскроу, строительные работы проходили на уровне котлована.
Обновлено в 01:59
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:03
Здоровье
Женщина замазала прыщ и осталась парализованной
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Нетребко выбрала для прогулки брючный костюм Chanel
На странице актрисы в Instagram появились фото оперной дивы на фоне знаменитого фонтана в белом брючном костюме от Chanel.
Обновлено вчера в 05:42
Общество
В Рособрнадзоре исключили запрет на использование телефонов в школах
Предложения об использовании телефонов в школах ни в коем случае не предполагают запрета на гаджеты, а являются лишь рекомендацией по их использованию.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла в 25 лет
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
Обновлено в 04:56
Общество
Порядка 15 тысяч москвичей переселят по реновации в 2020 году
Порядка 15 тысяч москвичей переселят по программе реновации жилья в 2020 году, сообщил журналистам заммэра столицы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:57
Гаджеты
Продажи смартфонов Redmi Note 7 превысили 20 миллионов штук, Redmi Note 8 уже на подходе
Правда, вряд ли продажи устройств серьезно продвинутся дальше, так как на подходе уже новейшие Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Рогозину показали танцующего лезгинку робота в папахе
Участники 10-го северо-кавказского молодежного форума «Машук» продемонстрировали главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину робота в папахе, танцующего лезгинку.
Обновлено в 08:03
Технологии
В работе оператора МТС произошел сбой
В работе оператора МТС произошел сбой.
Обновлено в 08:02
Происшествия
СМИ опубликовали видео встречи жителей с военным после взрыва под Северодвинcком
Издания Newsader и «Радио Свобода» опубликовали видео, предположительно снятое на встрече военного с жителями архангельского поселка Ненокса, на которой обсуждались последствия после взрыва на полигоне.
Обновлено вчера в 16:49
Армия и оружие
Новейший Су-57Э покажут на выставке «МАКС-2019»
«На «МАКС-2019» российские производители впервые представят самые горячие и ожидаемые новинки последних лет - многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57Э и легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ», - сказано в сообщении «Рособоронэкспорта».
Обновлено вчера в 00:53
Политика
Путин рассказал о желаемых результатах встреч «нормандского формата»
Президент России Владимир Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам.
Обновлено вчера в 12:04
Авто
Ford представит новый кроссовер Mondeo Evos
Американская компания запатентовала новую модель. На текущий момент будущее моделей Ford Mondeo и его европейского брата Fusion, неясно.
Обновлено в 04:17