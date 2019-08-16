Политика
Датские власти не захотели продавать Трампу ГренландиюФедералПресс 07:46
«Мысль, что Дания может продать 50 тыс. своих граждан США, абсолютно безумна», – полагает Серенсен. Депутат от Гренландии в датском парламенте от партии «Народное сообщество» Айя Хемниц Ларсен отметила, что Гренландия не является товаром, поэтому Дания не может позволить себе пойти на это.
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В Крыму во время драки убили начальника МЧС
В Крыму во время драки убили начальника надзорной деятельности по Сакскому району главка МЧС по региону Ярослава Мамаенко.
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Зеленский развесил в своем офисе картины с шаурмой и пингвинами в Раде
Новый президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса картины современных украинских художников.
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Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин
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Отказавшемуся от титула старейшему вору в законе предрекли расправу
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Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
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Номера в 2 строки начнут ставить на автомобили в России
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Экономика
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Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
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