Политика

Датские власти не захотели продавать Трампу ГренландиюФедералПресс 07:46

«Мысль, что Дания может продать 50 тыс. своих граждан США, абсолютно безумна», – полагает Серенсен. Депутат от Гренландии в датском парламенте от партии «Народное сообщество» Айя Хемниц Ларсен отметила, что Гренландия не является товаром, поэтому Дания не может позволить себе пойти на это.
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