Спорт день за днем

Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы

Спорт день за днем

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Общество Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Происшествия Причиной жестокого убийства молодой женщины в Раменском стала ревность В четверг, 25 июля, полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском районе области, сообщает «Интерфакс».

Происшествия В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.

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Политика К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.

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Общество Пэрис Хилтон купит курорт на Украине Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.

Политика Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.

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