Футбол
Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимыRT на русском 07:20
Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Политика
Зеленский обратился к одесситам за советом по кандидатуре губернатора
Президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к жителям Одессы за советом, кого из пяти кандидатов они хотели бы видеть на посту главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Аниту Цой увезли с фестиваля «Жара» в Баку из-за ушиба пальца на ноге
Певица Анита Цой повредила палец ноги на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку, в связи с чем обратилась за помощью к медикам.
Обновлено в 15:20
Футбол
Хохлов: «Рассчитывали на другой результат, но жизнь продолжается»
Рассчитывали на другой результат, но жизнь продолжается, надо смотреть вперед и не оглядываться назад.
Обновлено в 13:03
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Причиной жестокого убийства молодой женщины в Раменском стала ревность
В четверг, 25 июля, полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском районе области, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 07:40
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» стартовал в Баку
Обновлено в 14:30
Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено в 13:24
Политика
Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями
Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачевой
Максим Галкин с семьей уже несколько недель находится на отдыхе в Юрмале.
Обновлено в 04:33
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено в 13:28
Политика
Зеленский прилетел в Одессу экономклассом
Обновлено в 13:09
Политика
Экс-замглавы СБУ призвал готовиться к войне с Россией из-за танкера
Киев должен быть готов к "жесткому ответу" России вплоть до военного наступления в ответ на задержание танкера Nika Spirit в порту Измаила.
Обновлено в 01:49
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в молодежном первенстве
"Спартак" уступил "Тамбову" в матче 3-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (0:2). Дублем в составе команды из Тамбова отметился полузащитник Дмитрий Меренчуков.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
В секторе Газа в стычках с израильскими войсками ранены 26 палестинцев
Обновлено в 15:32
Происшествия
Олимпийскую легкоатлетку поймали с 50 кг наркотиков
Обновлено в 11:54
Экономика
Россияне являются лидерами по покупке недвижимости в Черногории
По данным госбанка, с момента объявления независимости страны после референдума о выходе из союзного государства Сербии и Черногории в 2006 году, россияне ежегодно являются крупнейшими покупателями недвижимости в Черногории.
Обновлено в 03:04
Политика
К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено в 11:40
Политика
Кандидат в президенты США требует от Google $50 млн
Иск от конгрессвумен Конгрессвумен Тулси Габбард (Tulsi Gabbard), одна из кандидатов в президенты США от Демократической партии, подала в суд на Google за то, что компания временно приостановила действие ее рекламного аккаунта.
Обновлено в 07:36
Политика
Волкер посетил КПП на линии соприкосновения в Донбассе
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер 26 июля посетил пункт пропуска в районе Станицы Луганской на линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 15:16
Политика
Трамп назвал Зеленскому условия сближения Украины и США
Американский лидер заявил, что теперь главной задачей нового президента Украины станет окончательное расследование коррупционных дел и улучшение имиджа страны, что раньше становилось главными проблемами для углубления отношений двух стран Трамп пояснил, что США готовы всячески помогать новой власти Украины проводить масштабные реформы, которые уже давно назрели.
Обновлено вчера в 14:12
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06
Футбол
Оскар заявил, что провел переговоры с «Миланом» и «Интером»
Полузащитник китайского клуба "Шанхай СИПГ" Оскар заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 13:59
Автоспорт
Марко: с машиной было всё в порядке, Гасли допустил ошибку
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал эпизод с аварией Пьера Гасли в ходе свободной практики Гран-при Германии.
Обновлено в 12:12
Здоровье
В подмосковной Балашихе женщина родила четверняшек
32-летняя жительница Балашихи родила сразу четырех малышей. Детки появились на свет в областном перинатальном центре.
Обновлено в 12:10
Общество
Пэрис Хилтон купит курорт на Украине
Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Космос
Астрономы нашли умирающего двойника Солнца
Группа астрономов наблюдают за гибелью престарелой звезды в созвездии Малой Медведицы.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено в 14:48