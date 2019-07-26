Футбол

Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимыRT на русском 07:20

Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
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Шалимов начал угрожать Кононову через инстаграм: «Когда меня увидишь, не заикайся и не мычи!»

Sport24.ru09:37

Шалимов удалил пост, в котором назвал Кононова дебилом

Чемпионат09:51

«Иди и умри». Жара в переписке Шалимова и фейка Кононова. Мы дозвонились до инициатора

Матч ТВ10:55

Шалимов — Кононову: «На пресс-конференции не ходи, а то будет рекламная пауза»

Sportbox.RU09:42

Шалимов vs Кононов, «Краснодар» круче ЦСКА и «Спартака», Ефимова – королева!

Спорт-Экспресс11:00

«Чего хочет «Спартак» добиться с этим дебилом?» Шалимов vs Кононов

Soccer.ru06:28

Фейковый Кононов ответил Шалимову, и тот удалил пост с оскорблениями

Спорт день за днем10:21
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Общество

Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб

Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Обновлено в 01:48
Политика

Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций

Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Состояние Алибасова сильно ухудшилось

«Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см», — сказал Горжанкин.
Обновлено в 08:19
Политика

Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing

На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Женщину убили на глазах у ребенка на детской площадке под Москвой

Женщину убили на детской площадке в подмосковном Раменском. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:56
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган устроили перепалку в инстаграме

Uznayvse.ru заметил, что Ксении Собчак и Максиму Виторгану не удалось сохранить дружеские отношения после развода: бывшие супруги избегают встреч на светских мероприятиях и не упускают случая оставить в адрес друг друга язвительный комментарий в соцсетях.
Обновлено в 07:52
Музыка

Бузова показала разбитую ногу после падения на сцене в Баку

Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови из-за падения на сцене в Баку.
Обновлено в 06:46
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых

Напомним, что Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 7,5% годовых 14 июня текущего года.
Обновлено в 06:52
Кино

Названы победители фестиваля Горький fest

В рамках фестиваля, проходившего в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля на разных площадках прошло 115 показов, в том числе из них - 37 конкурсных фильмов.
Обновлено в 00:53
Политика

Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу

Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Наука

Ученые выяснили, как пьют деревья

Оснастив пень датчиками, биологи выяснили, что он является ключевым звеном для распределения воды между соседними деревьями.
Обновлено в 09:12
Политика

Моряки с задержанного Украиной российского танкера вернулись домой

Все члены экипажа российского танкера Neyma, задержанного на Украине, вернулись в Краснодар, сообщили "Интерфаксу" в пятницу международной федерации транспортных рабочих (ITF).
Обновлено в 03:53
Политика

МИД считает решение Ofcom о штрафе RT актом прямой цензуры

Москва рассматривает решение британского регулятора Ofcom о назначении штрафа российскому телеканалу RT как акт прямой цензуры, говорится в комментарии МИД России.
Обновлено в 10:18
Спорт

Россия выступит на Олимпиаде 2020 года под своим флагом

Международный олимпийский комитет направил Олимпийскому комитету России официальное приглашение принять участие в Играх-2020, которые пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.
Обновлено в 08:58
Политика

Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой

Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".
Обновлено в 10:01
Общество

Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать данные о задолженностях по ЖКХ коллекторам.
Обновлено в 10:55
Политика

Мэр Киева Кличко опять не смог выговорить слово в прямом эфире

Обновлено в 03:45
Политика

В США на федеральном уровне вернули смертную казнь

В США на федеральном уровне возобновляют смертную казнь, которая действовала только в некоторых штатах на протяжении практически двадцати лет.
Обновлено вчера в 15:52
Экономика

Турция уронила цены на туры в Крым

Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

44-летний Леонардо Ди Каприо впервые готовится стать отцом

По сообщению инсайдера, приближенного к паре Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне – 22-летней аргентинской модели, влюбленные готовятся стать родителями.
Обновлено в 09:52
Теннис

Посольство США выдало визу теннисистке Кузнецовой

Обновлено в 10:15
Политика

Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко

Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное дело по факту возможного захвата власти в стране бывшим украинским президентом Петром Порошенко при назначении им ряда судей Верховного суда Украины.
Обновлено в 04:07
Экономика

В Союзе потребителей России оценили возможное подорожание сладостей

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в интервью Москве 24 оценил вероятное подорожание кондитерских изделий в связи с повышением НДС на пальмовое масло.
Обновлено в 06:32
Общество

Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области

Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.
Обновлено в 02:19
Общество

Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 05:25
Политика

Зеленский обратился к одесситам за советом по кандидатуре губернатора

Президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к жителям Одессы за советом, кого из пяти кандидатов они хотели бы видеть на посту главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 09:53
Автоспорт

Феттель стал лучшим на первой тренировке Гран-при Германии «Формулы-1»

Пилот команды "Феррари" немец Себастьян Феттель стал лучшим на первой тренировке 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Германии, который проходит на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено в 07:03
Политика

В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями

В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.
Обновлено в 10:43
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