Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы

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Происшествия В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

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Происшествия Женщину убили на глазах у ребенка на детской площадке под Москвой Женщину убили на детской площадке в подмосковном Раменском. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган устроили перепалку в инстаграме Uznayvse.ru заметил, что Ксении Собчак и Максиму Виторгану не удалось сохранить дружеские отношения после развода: бывшие супруги избегают встреч на светских мероприятиях и не упускают случая оставить в адрес друг друга язвительный комментарий в соцсетях.

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