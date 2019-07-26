Футбол
Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимыRT на русском 07:20
Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
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Гаджеты
Creoqode Lyra — портативная консоль, опоздавшая к лету
Обновлено вчера в 05:42
Кино
Джефф Бриджес сыграет главную роль в сериале «Старик»
Джефф Бриджес сыграет бывшего оперативника ЦРУ в сериале канала FX «Старик». Проект — экранизация одноименного романа Томаса Перри.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Укравшая в Москве 41 млн рублей кассир могла сбежать за границу
Укравшая 41 миллион рублей кассир могла покинуть территорию России.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Хабаровском крае после инцидента с дракой задержана директор лагеря
В Хабаровском крае задержана директор детского лагеря, в котором ребёнок в ходе драки получил травмы.
Обновлено в 07:52
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Общество
Топилин заявил, что темпы рождаемости в России продолжат снижаться
Темпы рождаемости в России, скорее всего, продолжат снижаться, хотя сейчас на одну семью приходится 1,6 ребенка, что является неплохим показателем, сказал в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин на встрече с молодежным активом Забайкальского края.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Подмосковье столкнулись два теплохода
В Московской области столкнулись теплоходы "Новокуйбышевск" и "Нижний Новгород".
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб
Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Обновлено в 01:48
Общество
Уже в выходные начнется резкое похолодание. Лето может не вернуться
Главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко рассказала, что уже в эти выходные теплые деньке на севере Свердловской области закончатся.
Обновлено в 07:38
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Япония и США пересмотрят Руководящие принципы по военным авиапроисшествиям
25 июля правительства Японии и США договорились пересмотреть Руководящие принципы по авиапроисшествиям и обеспечить более быстрое реагирование на ситуацию со стороны местной полиции и аварийных служб.
Обновлено в 05:52
Политика
Братья Кличко подали в суд на канал «1+1»
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он и его брат Владимир подают в суд на телеканал «1+1».
Обновлено в 08:02
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке
В подмосковном Раменском на детской площадке была убита женщина.
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Аушвица
Президента России Владимира Путина пригласят в Польшу на памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц в начале 2020 года, сообщил в эфире Польского радио пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский.
Обновлено в 04:34
Политика
Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
Обновлено в 07:23
Космос
Роскосмос придумал новый вариант ремонта в дальнем космосе
«Эксперименты должны быть связаны с кислородом, полной регенерацией воды, регенерацией тканей, возможностью проведения какого-то хирургического вмешательства при заболеваниях, с возможностью ремонта отдельных изделий станции за счет 3D-принтеров, аддитивных технологий», – цитирует его РИА «Новости».
Обновлено в 07:12
Гаджеты
Компания Xiaomi готовит доступные 4К-телевизоры Redmi
Предполагается, что в доступном ценовом сегменте, на котором сконцентрировались в Redmi, у телевизоров бренда просто не будет никаких реальных конкурентов.
Обновлено в 07:15
Общество
Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана
Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионы
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Китае школьник нашел яйца динозавра возрастом 66 миллионов лет
Ученые предполагают, что из-за сильных ливней почву в этом месте сильно размыло, и кладка яиц динозавра возрастом 66 миллионов лет оказалась близко к поверхности.
Обновлено в 05:02
Общество
Мусульмане Екатеринбурга помолятся о строительстве мечети вместе
Мусульмане Екатеринбурга соберутся вместе, чтобы помолиться о соборной мечети.
Обновлено вчера в 04:54
Здоровье
Новосибирского врача уволили после жалобы на низкую зарплату
Заведующего ортопедическим отделением новосибирской стоматологической поликлиники № 2 Романа Салова уволили после того, как он выложил в YouTube ролик с жалобами на плохое состояние оборудования в больнице и маленькие зарплаты.
Обновлено в 07:31
Общество
Свердловская полиция проверит Соловьева за слова о «городе бесов»
Прокуратура Свердловской области завершила проверку в отношении высказывания телеведущего Владимира Соловьева о Екатеринбурге как о «городе бесов», сообщает интернет-издание Znak.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС РФ из-за запрета «Смерти Сталина»
Interfax-Russia.ru - Кинотеатр "Пионер" обратился в Конституционный суд (КС) РФ с жалобой на систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильм, представляющую собой цензуру, которая запрещена Конституцией, сообщили "Интерфаксу" в адвокатском бюро "Бартолиус" - представителе заявителя.
Обновлено в 06:45
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Здоровье
Вакцины от ВПЧ захотели включить в календарь прививок
Включить вакцину против ВПЧ в национальный календарь прививок предложил директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава России Алексей Беляев в связи с тем, что заболеваемость раком шейки матки с 2019 по 2030 год может возрасти в два раза.
Обновлено в 05:40