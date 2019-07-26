Футбол
Дасаев прокомментировал ссору Шалимова и КононоваГазета.Ru 16:17
Экс-голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев высказался по поводу ссоры бывшего игрока красно-белых Игоря Шалимова с нынешним главным тренером столичной команды Олегом Кононовым, передает "Чемпионат.com". По мнению бывшего вратаря, слова, которые Шалимов говорил в адрес наставника, недопустимы.
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Обновлено в 08:26
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Армия и оружие
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