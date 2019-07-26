Футбол

Шалимов: хорошо, что Кононов не пожелал Черенкову долгих лет жизниRT на русском 02:33

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил свои высказывания в адрес главного тренера «Спартака» Олега Кононова, который поздравил фанатов и близких легендарного футболиста команды Фёдора Черенкова в день 60-летия со дня его рождения.
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Шалимов объяснил, почему удалил пост, в котором назвал дебилом главного тренера «Спартака» Кононова

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Шалимов удалил пост, в котором оскорблял Кононова

Спорт-Экспресс11:16

«Иди и умри». Жара в переписке Шалимова и фейка Кононова. Мы дозвонились до инициатора

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Фейковый Кононов ответил Шалимову, и тот удалил пост с оскорблениями

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Президент Соединенных Штатов Доналд Трамп рассказал о скором введении налога на вино из Франции.
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Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
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В Харькове задержан мужчина, вывозящий в Россию детали для Ми-8

Как сообщается на сайте ведомства, во время таможенного контроля на вокзале в Харькове был задержан местный житель.
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Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
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Основная целевая аппаратура метеорологического спутника "Электро-Л" №2, выведенного на орбиту в 2015 году, работает с ограничениями, сообщает Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета".
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Трамп и Макрон обсудили «иранскую угрозу торговому судоходству»

Президенты СШA и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили "иранскую угрозу торговому судоходству" в Ормузском проливе, сообщил Белый дом.
Обновлено в 19:31
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Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера

Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено в 09:15
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Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.
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МЦК изменит график работы 29 июля из-за концерта Rammstein

Московское центральное кольцо (МЦК) изменит график работы 29 июля из-за концерта группы Rammstein в «Лужниках».
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РБК: к делу о московских протестах подключилась ФСБ

Уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избирательных комиссий, возбужденное Следственным комитетом, курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ.
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РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Обновлено в 14:16
Общество

Православный епископ объяснил школьникам происхождение геев

Кипрский православный епископ Неофитос Масурас заявил, что ребенок рождается геем, если его родители во время беременности занимаются анальным сексом.
Обновлено в 13:43
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Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
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Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
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Турция пригрозила США отказом от покупки Boeing

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США потребовали от россиянина Винника $100 млн

Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США.
Обновлено в 20:27
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Посол Украины в БиГ предложил «хорватский сценарий» по Донбассу

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Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.
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Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

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Акции «Яндекса» упали на фоне законопроекта об интернет-ресурсах

Акции "Яндекса" на американской бирже Nasdaq упали после новостей о законопроекте, который ограничивает долю участия иностранного капитала в значимых интернет-компаниях, сообщили "Ведомости".
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Pixel 3A помогли Google удвоить продажи смартфонов

Общий объем продаж устройств Pixel во 2-м квартале вырос более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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