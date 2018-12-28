Футбол
Ринат Дасаев покинул пост тренера вратарей команды по состоянию здоровья. Недавно легендарный голкипер красно-белых прошёл курс реабилитации коленного сустава, и серьёзные нагрузки ему противопоказаны. Дасаев назначен консультантом тренеров вратарей команд академии, а также дубля и «Спартака-2».
Чемпионат07:12
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Происшествия
В Москве неизвестные избили битой рэпера Птаху
Обновлено в 10:54
Общество
Самарский министр извинилась за совет малоимущим завести огород
Министр социальной и семейной политики Самарской области Марина Антимонова принесла извинения за свой совет малоимущим гражданам «развести сады и огороды».
Обновлено в 07:25
Политика
Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полет
Первый полет новейшего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М длился 37 минут.
Обновлено в 06:44
Общество
В Израиле умер писатель Амос Оз
Один из самых известных израильских писателей Амос Оз скончался в возрасте 79 лет, сообщил официальный представитель МИД еврейского государства Эммануэль Нахшон.
Обновлено в 09:34
Политика
ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной
Закончено строительство заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.
Обновлено вчера в 21:46
Политика
Минобороны Украины продолжит проходы кораблей через Керченский пролив
Глава министерства обороны Украины Степан Полторак рассказал, что суда украинских Военно-морских сил (ВМС) по-прежнему будут использовать Керченский пролив для прохода из Черного моря в Азовское и обратно.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Упавший на палубу авианосца «Адмирал Кузнецов» кран полностью убран
Конструкции крана, упавшего на палубу авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" во время выхода корабля из дока, полностью убраны.
Обновлено в 09:17
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»
В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».
Обновлено в 08:27
Политика
Россия и Британия договорились частично восстановить составы дипмиссий
В начале 2019 года начнётся восстановление состава дипломатических миссий России в Лондоне и Великобритании в Москве.
Обновлено в 07:31
Хоккей
Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
Легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Евгений Зимин скончался на 72-м году жизни.
Обновлено в 04:20
Политика
Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Белоруссии
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение по созданию рабочей группы России и Белоруссии по интеграции.
Обновлено в 10:32
Политика
В Киеве отреагировали на возведение заграждения на границе в Крыму
В Киеве утверждают, что установка заграждения на участке российско-украинской границы в Крыму не имеет значения для Украины, но намерены опротестовать его сооружение.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Активистка сообщила о задержании дворников в Москве
Продюсер проекта «Московский активист» Варвара Грязнова сообщила РБК, что полиция задержала группу дворников после встречи с главой управы Нагорного района столицы Аркадием Русских.
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Чехии грабитель захватил заложников в банке
Вооружённый грабитель захватил заложников в банке в чешском городе Пршибрам, передаёт 28 декабря «Чешское радио».
Обновлено в 10:42
Футбол
Илья Геркус покинул пост генерального директора «Локомотива»
Ранее в пятницу свой пост покинул спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Бизнесмена Михальченко приговорили к колонии за контрабанду алкоголя
Бизнесмена приговорили к 4 годам 7 месяцам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Известий».
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Сирийские курды попросили Дамаск занять районы, которые они покидают
Курдские Отряды народной самообороны (YPG) попросили власти Сирии установить контроль над территориями, которые они покидают, в частности над Манбиджем, чтобы защитить их от «турецкого вторжения».
Обновлено в 03:52
Экономика
В России ограничили предельную сумму долга по кредитам
В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам.
Обновлено в 10:22
Экономика
Дерипаска продал девелоперскую компанию «Главстрой»
Девелоперская компания "Главстрой", входившая в холдинг Олега Дерипаски "Базовый элемент", сменила акционера, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:56
Политика
Comedy Club удалил шуточное видео про Путина и котенка
Сегодня в пятницу без объяснения причин в Сети был удален шуточный ролик "Маленькое новогоднее чудо", который сняла команда USB Production, входящая в "Камеди клаб".
Обновлено в 10:00
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры
Обновлено в 00:55
Политика
Трамп собрался прекратить финансовую помощь трем странам
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить финансовую помощь трем государствам.
Обновлено в 10:25
Экономика
Путин подписал закон об установке «умных» счетчиков
Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах установки интеллектуальных приборов и систем учета электрической энергии.
Обновлено в 08:54
Политика
Пашинян и Путин не договорились о цене на газ
Пашинян отметил, что вопрос цен на газ является «чувствительным» для российско-армянских отношений и его обсуждения продолжатся «в рабочем порядке».
Обновлено в 05:05
Происшествия
«Крабовый король» сбежал от ФСБ
Издание называет Кана «крабовым королем».
Обновлено в 05:11
Происшествия
Наемный убийца напал на съемочную группу «Вестей» в зале суда
После оглашения приговора в Верховном суде в башкирском Стерлитамаке осужденный за убийство мужчина накинулся на съемочную группу «Вестей».
Обновлено в 08:18
Политика
Владимир Путин провел предновогодний прием в Большом театре
Выступая перед аудиторией со сцены Большого театра, Владимир Путин назвал уходящий год особенным и выразил надежду, что в будущем Россия реализует ряд значимых для ее развития проектов.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Убил медведя в берлоге: губернаторская охота взорвала соцсети
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Украина планирует создать противокорабельный комплекс
Украина займется не только разработкой ракет, но и противокорабельного комплекса, заявил министр обороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 07:02