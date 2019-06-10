Шоу-бизнес
Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном мини-платьеВокруг ТВ 03:45
Дарья Мороз появилась на открытии "Кинотавра" в прозрачном мини-платье Напомним, что Дарья Мороз дважды была замужем. Первым супругом актрисы стал режиссер Андрей Томашевский. Вторым – режиссер Константин Богомолов.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:18
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Технологии
Канада планирует запретить одноразовый пластик к 2021 году
Власти Канады намерены ввести полный запрет на пластиковые предметы разового использования к 2021 году, сообщил 10 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Обновлено в 12:11
Хоккей
Судьбу Кубка Стэнли решит седьмой матч
Обновлено в 05:40
Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Химками» третий матч финала Единой Лиги ВТБ
Московский баскетбольный клуб ЦСКА сегодня, 10 июня, сыграет третий матч финальной серии Единой Лиги ВТБ против подмосковной команды «Химки».
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест более 4 млн рублей на счетах Абызова
Московский городской суд отменил решение нижестоящего суда об аресте почти 4,3 млн рублей на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Обновлено в 09:55
Политика
Зеленский решил уволить всех губернаторов
Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Пожар на Казанском пороховом заводе потушен
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Футбол
Борьба Риксена: экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере
Болезнь отняла у него возможность жить с семьей — теперь он находится в хосписе, болезнь отняла голос и былую мощь, но свой последний вечер Риксен решил провести среди тех, кто помогает ему сохранить его сущность, поддерживает в этой борьбе.
Обновлено в 11:50
Транспорт
Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы
Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.
Обновлено в 12:06
Политика
На президентских выборах в Казахстане победил кандидат от Назарбаева
Состоянием на 10 часов вечера, на выборах лидировал кандидат от власти Токаев, набирая 70% поддержки избирателей, таким образом, он побеждает в первом туре.
Обновлено вчера в 16:26
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения
Обновлено в 02:25
Политика
Партия Зеленского стала лидером рейтинга
Партия украинского президента Владимира Зеленского проходит в парламент с большим отрывом от своих соперников.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Обновлено в 10:34
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Футбол
Сергей Семак женится после матча со «Спартаком»
Свадьба Сергея Семака - главного футбольного тренера петербургского клуба «Зенит» - состоится 3 сентября.
Обновлено в 12:04
Здоровье
Супрун предрекла Зеленскому ботулизм и атеросклероз
Исполняющая обязанности главы украинского минздрава Ульяна Супрун раскритиковала пристрастие жителей страны к нездоровой пище, в том числе шаурме.
Обновлено в 11:20
Наука
Ученые исследовали поведение кислоты в космосе
Обновлено в 06:38
Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Авто
Автомобили Lada подвели коробки передач Renault
Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.
Обновлено в 07:14
Футбол
«Шальке» взял в аренду защитника «Эвертона»
Защитник "Эвертона" Джонджо Кенни продолжит карьеру в "Шальке". 22-летний англичанин арендован немецким клубом на сезон 2019/20.
Обновлено в 10:15
Общество
Трех южноуральцев выгнали с ЕГЭ по обществознанию
В Челябинской области трех выпускников выгнали с ЕГЭ за шпаргалки и телефоны.
Обновлено в 10:33