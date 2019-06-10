Шоу-бизнес

Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном мини-платьеВокруг ТВ 03:45

Дарья Мороз появилась на открытии "Кинотавра" в прозрачном мини-платье Напомним, что Дарья Мороз дважды была замужем. Первым супругом актрисы стал режиссер Андрей Томашевский. Вторым – режиссер Константин Богомолов.
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«Лучший мой выход ever»: Дарья Мороз в полупрозрачном мини-платье восхитила гостей «Кинотавра» и своих поклонников

Passion.ru10:44

Бывшая жена возлюбленного Ксении Собчак похвасталась стройной фигурой на красной дорожке «Кинотавра»

OvideO.ru08:48

Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в дерзком мини

Телепрограммавчера в 19:19

Открытие Кинотавра 2019 в Сочи: Собчак больше не скрывает сексуальность, а Розанова прячется в пижаму

Комсомольская правда02:24

Собчак вышла на красную дорожку «Кинотавра» без Богомолова

РЕН ТВвчера в 19:06

Роковой образ Дарьи Мороз в полупрозрачном платье на «Кинотавре» восхитил поклонников

ФАН01:54

Собчак появилась на «Кинотавре» без Богомолова

Газета.Ruвчера в 17:24
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Гаджеты

Плата GIGABYTE B365M DS3H позволяет создать компактный игровой ПК

Обновлено в 03:47
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

Обновлено в 11:48
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:18
Политика

Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Технологии

Канада планирует запретить одноразовый пластик к 2021 году

Власти Канады намерены ввести полный запрет на пластиковые предметы разового использования к 2021 году, сообщил 10 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Обновлено в 12:11
Хоккей

Судьбу Кубка Стэнли решит седьмой матч

Обновлено в 05:40
Общество

Сергей Шнуров написал стихотворение о задержании Ивана Голунова

Обновлено в 08:17
Баскетбол

ЦСКА сыграет с «Химками» третий матч финала Единой Лиги ВТБ

Московский баскетбольный клуб ЦСКА сегодня, 10 июня, сыграет третий матч финальной серии Единой Лиги ВТБ против подмосковной команды «Химки».
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест более 4 млн рублей на счетах Абызова

Московский городской суд отменил решение нижестоящего суда об аресте почти 4,3 млн рублей на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии

Обновлено в 09:55
Политика

Зеленский решил уволить всех губернаторов

Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено в 12:03
Происшествия

Пожар на Казанском пороховом заводе потушен

Обновлено в 10:12
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Футбол

Борьба Риксена: экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере

Болезнь отняла у него возможность жить с семьей — теперь он находится в хосписе, болезнь отняла голос и былую мощь, но свой последний вечер Риксен решил провести среди тех, кто помогает ему сохранить его сущность, поддерживает в этой борьбе.
Обновлено в 11:50
Транспорт

Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы

Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.
Обновлено в 12:06
Политика

На президентских выборах в Казахстане победил кандидат от Назарбаева

Состоянием на 10 часов вечера, на выборах лидировал кандидат от власти Токаев, набирая 70% поддержки избирателей, таким образом, он побеждает в первом туре.
Обновлено вчера в 16:26
Шоу-бизнес

У Бари Алибасова начались осложнения

Обновлено в 02:25
Политика

Партия Зеленского стала лидером рейтинга

Партия украинского президента Владимира Зеленского проходит в парламент с большим отрывом от своих соперников.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Суд освободил по УДО правозащитника Титиева

Обновлено в 10:34
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Футбол

Сергей Семак женится после матча со «Спартаком»

Свадьба Сергея Семака - главного футбольного тренера петербургского клуба «Зенит» - состоится 3 сентября.
Обновлено в 12:04
Здоровье

Супрун предрекла Зеленскому ботулизм и атеросклероз

Исполняющая обязанности главы украинского минздрава Ульяна Супрун раскритиковала пристрастие жителей страны к нездоровой пище, в том числе шаурме.
Обновлено в 11:20
Наука

Ученые исследовали поведение кислоты в космосе

Обновлено в 06:38
Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Авто

Автомобили Lada подвели коробки передач Renault

Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.
Обновлено в 07:14
Футбол

«Шальке» взял в аренду защитника «Эвертона»

Защитник "Эвертона" Джонджо Кенни продолжит карьеру в "Шальке". 22-летний англичанин арендован немецким клубом на сезон 2019/20.
Обновлено в 10:15
Общество

Трех южноуральцев выгнали с ЕГЭ по обществознанию

В Челябинской области трех выпускников выгнали с ЕГЭ за шпаргалки и телефоны.
Обновлено в 10:33
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Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве борца в Южном Бутово

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Константин Богомолов
Российский театральный режиссёр и поэт. Сын кинокритика Юрия Богомолова.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, киноактриса. Член политсовета партии «Партия перемен» с 23 декабря 2017 года. Генеральный продюсер телеканала «Супер» с 20 мая 2019 года. Известна по реалити-шоу «Дом-2», «Блондинка в шоколаде», «Последний герой», а также передачам «Госдеп 2» и «Собчак живьём», вела программу «Барабака и Серый Волк» вместе с соведущим на радиостанции «Серебряный дождь».
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