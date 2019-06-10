Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном мини-платьеВокруг ТВ 03:45

Дарья Мороз появилась на открытии "Кинотавра" в прозрачном мини-платье Напомним, что Дарья Мороз дважды была замужем. Первым супругом актрисы стал режиссер Андрей Томашевский. Вторым – режиссер Константин Богомолов.

Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном мини-платье

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Происшествия Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле "В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.

Политика Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Технологии Канада планирует запретить одноразовый пластик к 2021 году Власти Канады намерены ввести полный запрет на пластиковые предметы разового использования к 2021 году, сообщил 10 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Баскетбол ЦСКА сыграет с «Химками» третий матч финала Единой Лиги ВТБ Московский баскетбольный клуб ЦСКА сегодня, 10 июня, сыграет третий матч финальной серии Единой Лиги ВТБ против подмосковной команды «Химки».

Происшествия Мосгорсуд отменил арест более 4 млн рублей на счетах Абызова Московский городской суд отменил решение нижестоящего суда об аресте почти 4,3 млн рублей на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Политика Зеленский решил уволить всех губернаторов Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.

Происшествия В Петербурге произошел пожар на химическом заводе В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.

Футбол Борьба Риксена: экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере Болезнь отняла у него возможность жить с семьей — теперь он находится в хосписе, болезнь отняла голос и былую мощь, но свой последний вечер Риксен решил провести среди тех, кто помогает ему сохранить его сущность, поддерживает в этой борьбе.

Транспорт Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.

Политика На президентских выборах в Казахстане победил кандидат от Назарбаева Состоянием на 10 часов вечера, на выборах лидировал кандидат от власти Токаев, набирая 70% поддержки избирателей, таким образом, он побеждает в первом туре.

Политика Партия Зеленского стала лидером рейтинга Партия украинского президента Владимира Зеленского проходит в парламент с большим отрывом от своих соперников.

Транспорт Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря «Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.

Футбол Сергей Семак женится после матча со «Спартаком» Свадьба Сергея Семака - главного футбольного тренера петербургского клуба «Зенит» - состоится 3 сентября.

Здоровье Супрун предрекла Зеленскому ботулизм и атеросклероз Исполняющая обязанности главы украинского минздрава Ульяна Супрун раскритиковала пристрастие жителей страны к нездоровой пище, в том числе шаурме.

Экономика Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.

Авто Автомобили Lada подвели коробки передач Renault Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.

Футбол «Шальке» взял в аренду защитника «Эвертона» Защитник "Эвертона" Джонджо Кенни продолжит карьеру в "Шальке". 22-летний англичанин арендован немецким клубом на сезон 2019/20.