Футбол
Дардаи покинет пост главного тренера «Герты» по окончании сезонаРИА Новости 05:42
Венгр Пал Дардаи покинет пост главного тренера берлинской "Герты" по окончании нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба. Руководство клуба и Дардаи совместно решили, что смена тренера будет правильным шагом для берлинского клуба.
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Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
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Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
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Общество
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ряд изменений в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Обновлено вчера в 14:10
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Умер бывший гендиректор «Динамо» Сергей Фёдоров
Умер бывший генеральный директор московского «Динамо» Сергей Фёдоров.
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Путин одобрил проект ВСМ Москва-Петербург
В Кремле объяснили решение президента одобрить начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург, о котором сообщили СМИ.
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Экономика
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От Меган Маркл уволился очередной подчиненный
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Энергетика
Нефть «слабеет» на фоне борьбы за мировой рынок
Цены на нефть находятся под давлением из-за того, что страны ОПЕК могут отказаться сокращать добычу, и начать борьбу за глобальный нефтяной рынок с США.
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Игры
Sony рассказала первые подробности новой PlayStation
По словам представителей Sony, приставка не выйдет в 2019 году, ее дата релиза пока неизвестна (по слухам, она выйдет в первом квартале 2020 года).
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