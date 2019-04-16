Футбол

Дардаи покинет пост главного тренера «Герты» по окончании сезонаРИА Новости 05:42

Венгр Пал Дардаи покинет пост главного тренера берлинской "Герты" по окончании нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба. Руководство клуба и Дардаи совместно решили, что смена тренера будет правильным шагом для берлинского клуба.
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Главный тренер «Герты» Дардаи покинет свой пост по окончании сезона

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Дардаи уйдет с поста главного тренера «Герты» по окончании сезона

Спорт-Экспресс06:14

Дардаи покинет пост главного тренера «Герты» в конце сезона

Матч ТВ06:19

Дардаи покинет пост главного тренера «Герты» в конце сезона

Sportbox.RU06:19

Дардаи покинет пост главного тренера «Герты» по окончании сезона

РИА Новости05:42

Главный тренер «Герты» покинет клуб в конце сезона

Soccer.ru05:06

Дардаи покинет пост главного тренера «Герты» после завершения сезона

Sports.ru05:45
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