Футбол
Дардаи покинет пост главного тренера «Герты» по окончании сезонаРИА Новости 05:42
Венгр Пал Дардаи покинет пост главного тренера берлинской "Герты" по окончании нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба. Руководство клуба и Дардаи совместно решили, что смена тренера будет правильным шагом для берлинского клуба.
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