Danske Bank прекращает деятельность в России и ПрибалтикеRT на русском 09:06

19 февраля надзорный финансовый орган Эстонии потребовал, чтобы филиал Danske Bank прекратил деятельность в стране. Отмечается, что банк решил прекратить свою деятельность также в Литве, Латвии и России. Ранее сообщалось, что ЦБ России намерен создать реестр сомнительных компаний для банков.

Danske Bank прекращает деятельность в России и Прибалтике

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