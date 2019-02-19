Экономика
Danske Bank прекращает деятельность в РоссииРИА Новости 08:49
Ранее во вторник надзорный финансовый орган Эстонии потребовал, чтобы филиал Danske Bank прекратил деятельность в стране в течение восьми месяцев после выдачи предписания, соответствующий план банк должен представить в течение 20 дней.
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Происшествия
Японский истребитель-бомбардировщик пропал с радаров
Обновлено в 21:27
Экономика
Налог для самозанятых хотят ввести по всей стране с 2020 года
Глава Минфина Антон Силуанов поручил разработать предложения о том, как ввести налог на профессиональный доход (известный как налог для самозанятых) во всех регионах России с 2020 года, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министра Андрея Лаврова.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Рейс из Новосибирска во Вьетнам задержан из-за неисправности самолета
На рейс зарегистрировано 214 пассажиров, в том числе 24 ребенка, 103 человека размещено в гостинице.
Обновлено в 21:13
Политика
Названы размеры «гитлеровских пенсий» для бельгийцев
Размер денежных пособий варьируется от 425 до 1275 евро (от 31,6 тысячи рублей до 95 тысяч рублей).
Обновлено в 17:14
Политика
Мадуро призвал Гуайдо объявить выборы в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал спикера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо объявить выборы в стране.
Обновлено в 19:17
Армия и оружие
США направили эсминец в Черное море
Американский эсминец "Дональд Кук" направляется в Черное море во второй раз с начала года, сообщается на сайте Шестого флота ВМС США.
Обновлено в 10:00
Политика
Китай получит новые ракеты для С-400
Россия поставит в Китай новые ракеты для системы ПВО С-400 "Триумф" взамен поврежденных при транспортировке.
Обновлено вчера в 08:04
Армия и оружие
Минобороны установит новейшую сеть комплексов слежения за космосом
О намерении Минобороны развернуть целую сеть новейших комплексов системы контроля космического пространства газете «Красная звезда» рассказал заместитель командующего космическими войсками Игорь Морозов.
Обновлено в 21:17
Политика
Народный изгнанник: за ложь в декларации придется сдать мандат
Депутаты Госдумы могут досрочно лишиться своих мандатов, если укажут в декларации о доходах заведомо недостоверную или неполную информацию.
Обновлено в 16:02
Экономика
Реальные доходы россиян снова упали
По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения (с поправкой на инфляцию) в январе 2019 года составили 98,7 процента от уровня января 2018-го и 99 процентов от января 2017-го.
Обновлено в 12:36
Политика
На Украине предложили отказаться от Евровидения из-за России
"Если на Евровидение от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и в дальнейшем, то лучше вообще туда никому не ехать", - написал Кириленко, добавив, что между странами якобы существует лишь "агрессия" и "оккупация".
Обновлено в 18:01
Армия и оружие
Эксперт оценил шансы России на победу в случае войны с НАТО
Эксперт отметил, что российские военно-воздушные силы обладают необходимым числом тяжелых истребителей, штурмовиков, самолетов стратегической авиации и боевых вертолетов, чтобы участвовать в локальном конфликте с США и их союзниками.
Обновлено в 22:12
Политика
Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля в 12:00 в Гостином дворе.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Приморье
Пять человек погибли при пожаре в частном жилом доме в Приморье, ЧП произошло около полуночи по местному времени в поселке Шкотово, сообщается в понедельник на сайте краевого ГУ МЧС.
Обновлено в 18:50
Общество
Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами»
Ученики средней школы в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в одной из тарелок со школьным супом странного вида кусок мяса с белыми отростками, похожими на щупальца или личинки насекомого.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Мать Скрипаля просит признать его пропавшим без вести
Мать Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать его и свою внучку Юлию пропавшими без вести.
Обновлено в 13:55
Хоккей
Артемий Панарин не сыграет с «Монреалем»
Обновлено в 18:34
Политика
Российское посольство обвинило Украину во вмешательстве в дела США
Украина открыто вмешивается во внутренние дела США, считают в российском посольстве в Вашингтоне.
Обновлено в 17:39
Экономика
ФАС объяснила рост цен на продукты необходимостью получать прибыль
Замглавы ФАС Андрей Цыганов отметил, что цены на продовольственные товары должны расти, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.
Обновлено в 02:51
Политика
Медведев раскритиковал регионы из-за отсрочки «мусорной реформы»
Дмитрий Медведев раскритиковал регионы за отсрочку перехода на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а цены на вывоз отходов уже неоправданно завышают.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
На Украине объявили в розыск «офицера ГРУ» из расследования Bellingcat
Bellingcat указывал, что Иванников, известный под позывным «Орион», некоторое время был министром обороны Южной Осетии, а затем являлся куратором частной военной компании в Донбассе.
Обновлено в 18:09
Происшествия
В Петербурге госпитализировали 11 школьников после пробы на туберкулез
Одиннадцать учеников школы №72 в Санкт-Петербурге почувствовали себя плохо при проведении кожной пробы для определения туберкулеза (диаскинтест).
Обновлено в 14:15
Культура
Шейнин оценил пародию «Время накажет» на канале ТНТ
Ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин в понедельник, 18 февраля, отреагировал на «Время накажет».
Обновлено в 14:27
Экономика
Бизнес-ассоциации попросили Бастрыкина изменить меру пресечения Калви
Майкл Калви находится под арестом по делу о хищении 2,5 млрд руб. Вместе с ним по делу проходят партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, гендиректор "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, сотрудники фонда Ваган Абгарян и Иван Зюзин, а также советник главы правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев (экс-глава правления банка "Восточный").
Обновлено в 10:30
Культура
Умерла актриса Наталия Терентьева
Актриса ярославского драматического театра имени Ф. Волкова, народная артистка России Наталия Терентьева, получившая премию "Золотая маска" в номинации "За честь и достоинство", скончалась в Ярославле на 93-м году жизни, сообщается на сайте драмтеатра.
Обновлено в 08:44
Общество
Суд оштрафовал клинику Елены Малышевой за нарушения
Обновлено в 05:04
Общество
Наследство Лагерфельда может получить его кошка
Обновлено в 16:45
Общество
Большинство россиян заявили о невозможности честного бизнеса в России
Исследование показало постепенное улучшения отношения россиян к бизнесу с 2009 года (тогда положительно относились к предпринимателям 79% опрошенных).
Обновлено в 16:01
Происшествия
Люди с автоматами устроили рейд в клинике Мешалкина
Утром 20 февраля в клинике Мешалкина очевидцы увидели много людей с автоматами — очевидцы рассказали, что всех посетителей разогнали по кабинетам.
Обновлено в 21:50