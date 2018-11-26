Экономика
Danone может изменить рынок детского питания в РФ
Danone может изменить рынок детского питания в РФNews.ru07:47
Как ранее сообщал News.ru, французская группа компаний Danone приступила к переговорам о покупке крупного российского изготовителя детского питания. Речь идёт о липецком АО «Прогресс», производящем бренды «Малыш», «Фрутоняня» и «Липецкий бювет».
News.ru07:47
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Французская компания может купить липецкую О том, что Danone рассматривает возможность покупки липецкого АО "Прогресс" (крупнейший в России производитель детского питания; бренды "Фрутоняня" и "Малыш"), рассказали два источника "Ъ" в отрасли.Коммерсантъвчера в 18:17
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