Экономика

Danone может изменить рынок детского питания в РФ
News.ru
07:47

Как ранее сообщал News.ru, французская группа компаний Danone приступила к переговорам о покупке крупного российского изготовителя детского питания. Речь идёт о липецком АО «Прогресс», производящем бренды «Малыш», «Фрутоняня» и «Липецкий бювет».
News.ru07:47
с чего всё началось

В Danone приглашают «Фрутоняню»

Французская компания может купить липецкую О том, что Danone рассматривает возможность покупки липецкого АО "Прогресс" (крупнейший в России производитель детского питания; бренды "Фрутоняня" и "Малыш"), рассказали два источника "Ъ" в отрасли.
Коммерсантъвчера в 18:17

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Danone может изменить рынок детского питания в РФ

News.ru07:47

«Фрутоняня» может перейти под контроль французов

Красная весна04:23

«Коммерсантъ» сообщил об интересе Danone к производителю «ФрутоНяни»

РБК04:08

СМИ: Danone планирует купить производителя «Фрутоняни»

АБН03:45

Danone заинтересовалась покупкой крупнейшего в России производителя детского питания

Ведомости00:50

Danone может съесть «Фрутоняню»

Бизнес.Ру01:17

В Danone приглашают «Фрутоняню»

Коммерсантъвчера в 18:17
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Финансы

Доллар и евро выросли по отношению к рублю

Рост курсов евро и доллара по отношению к рублю произошел после инцидента с незаконным вторжением украинских военных кораблей в территориальные воды РФ, произошедшего утром 25 ноября.
Обновлено в 09:56
Экономика

Украинский Ощадбанк заявил о выигрыше иска на $1,3 млрд против России

Украинский Ощадбанк заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против России о взыскании $1,3 млрд в связи с утерей своих активов в Крыму.
Обновлено в 10:04
Экономика

Mitsubishi уволила Карлоса Гона с поста председателя совета директоров

Обновлено в 09:54
Экономика

ЦБ утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей

Совет директоров Центробанка России одобрил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей (СБП), которая заработает с 1 января 2019 года.
Обновлено в 09:44
Экономика

Орешкин допустил инфляцию выше 4% в России к концу 2018 года

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что ведомство ожидает ускорения инфляции к концу 2018 года до 4% и не исключает небольшого превышения этого уровня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:51
Энергетика

В России цены производителей на бензин в октябре выросли на 5%

Цены производителей на автомобильный бензин в России в октябре увеличились на 5% по сравнению с сентябрём.
Обновлено в 09:47
Экономика

Более 80% гуманитарной помощи от России получила Сирия

Россия в 2017 году направила в качестве гуманитарной помощи другим странам товары на сумму $23,3 млн, что более чем в два раза превышает объемы благотворительной помощи 2016 года, говорится в мониторинге экономической ситуации РАНХиГС и Института Гайдара, поступившем в РБК.
Обновлено в 09:48
Экономика

Правительство одобрило льготы и субсидии для автопроизводителей

Четыре автопроизводителя должны получить единый объем преференций, который ограничивается исключительно «стабилизационной» оговоркой (гарантирует инвестору неухудшение условий ведения бизнеса на время действия договора) и перечнем налоговых льгот.
Обновлено в 09:44
Экономика

Связь-банк завершил присоединение Глобэксбанка

Связь-банк завершил процесс объединения с Глобэксбанком, присоединив его к своей структуре. Об этом сообщается на сайте Связь-банка.
Обновлено в 07:35
Недвижимость

Минстрой предложит новую программу субсидирования ипотеки

Минстрой РФ предложит новую программу субсидирования ипотеки, рассказал глава ведомства Владимир Якушев на съезде Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).
Обновлено в 09:34
Экономика

Роснано до конца года продаст 49% в компании «Хевел»

АО "Роснано" до конца текущего года продаст компании "Реам Менеджмент" 49% в ООО "Хевел", сообщила в понедельник пресс-служба "Роснано".
Обновлено в 07:45
Экономика

ВЦИОМ: две трети россиян считают необходимым сократить свои расходы

Две трети участников опроса ВЦИОМ (64%) считают необходимым сократить расходы, почти столько же (67%) не считают возможным брать крупные займы в банках.
Обновлено в 09:27
Экономика

Reuters: в России планируют ужесточить штрафы для интернет-компаний

В России собираются ужесточить штрафы для интернет-компаний. Максимальное взыскание составит 1% от годовой выручки корпораций.
Обновлено в 08:59
Энергетика

Добыча нефти Саудовской Аравией превысила 11 млн баррелей в сутки

Добыча нефти в Саудовской Аравии достигла новых рекордов - королевство добывает 11,2 млн баррелей нефти в сутки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.
Обновлено в 09:29
Экономика

Кудрин рассказал о миллиардном воровстве в «Роскосмосе»

Рекордсменом по масштабам финансовых нарушений является госкорпорация "Роскосмос", заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала "Россия-1".
Обновлено в 08:58
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Danone
Французская компания
Французская продовольственная компания, известный производитель молочных продуктов и других продуктов питания.
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