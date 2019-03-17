Данные самописцев указали на сходство двух катастроф Boeing 737 MAXИзвестия 13:24

Информация, которую удалось извлечь из самописцев разбившегося Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, указывает на схожесть инцидента в Эфиопии с катастрофой аналогичного самолета, произошедшей в Индонезии несколько месяцев назад.

Данные самописцев указали на сходство двух катастроф Boeing 737 MAX

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