Финансы
Данные по инфляции и ФРС определили характер торгов. Акции ушли вверхРБК вчера в 09:27
Инвесторы ждут протоколов мартовского заседания ФРС и начала сезона корпоративных отчетов. Вышедшая до открытия торговой сессии экономическая статистика не изменила общего позитивного настроя инвесторов. Индекс потребительских цен в США в марте вырос на 0,4% после прибавки 0,2% в феврале.
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Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Суд отправил «очкарика» Рябухина в колонию
Напомним, претензии у свердловского ГУФСИН возникли из-за того, что Рябухин уклонялся от исполнения решения суда, назначившего ему 300 часов обязательных работ.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Ростове родители из-за религии запретили перелить кровь младенцу
"В день обращения прокуратурой было подготовлено и направлено административное исковое заявление в суд с требованием разрешить врачам осуществить медицинское вмешательство и провести переливание препаратов крови и ее компонентов", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 03:55
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Транспорт
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
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Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Политика
Штаб Зеленского предложил Порошенко дебаты в режиме телемоста
Избирательный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложил провести дебаты с Порошенко в режиме телемоста.
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Общество
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
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Общество
Скончался профессор и меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 04:50
Спорт
Кихира побила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМ
Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, который проходит в Фукуоке (Япония).
Обновлено в 04:58
Футбол
Алекс Сандро: «„Ювентус“ забил в гостях – это хороший результат»
Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро поделился мыслями после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса" (1:1).
Обновлено в 04:15
Футбол
Финал Кубка России по футболу пройдет в Самаре
Стало известно место проведения финального матча Кубка России по футболу.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Военные арестовывают членов правительства Судана
Несколько членов правительства успели самостоятельно объявить о своей отставке, других сейчас арестовывают военные.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Петербурге полиция открыла огонь для задержания водителя без прав
Сотрудник полиции выстрелил несколько раз по колесам микроавтобуса для задержания водителя, нарушившего правила дорожного движения в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
В Воронеже задержали водителя, намеренно сбившего курсанта МЧС
В Воронеже правоохранители поймали 45-летнего мужчину, который на автомобиле Mercedes специально сбил курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 02:27
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Технологии
ВКонтакте закрыла майнинг VK Coin
Команда социальной сети ВКонтакте запустила второй этап сервиса VK Coin.
Обновлено в 04:07
Политика
Небензя не позволил ограничить время своего выступления в Совбезе ООН
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пресек попытку немецкого коллеги ограничить время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН при помощи песочных часов.
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Пистолет «Удав» допущен к серийному производству
Межведомственная комиссия допустила к серийному производству пистолет "Удав", который придет на смену пистолету Макарова.
Обновлено в 02:17
Политика
Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Лукашенко обвинил Россию в выкручивании рук из-за яблок и груш
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя запрет ввоза яблок и груш из республики в Россию, сравнил эти ограничительные меры с санкциями.
Обновлено в 05:01
Авто
Гибрид Karma Revero получил коллекционную версию
Выпущенный в единичном экземпляре гибрид Karma Revero Black Ocean воплощает в себе новое направление бизнеса компании — создание коллекционных автомобилей по индивидуальному заказу.
Обновлено вчера в 07:49
Транспорт
Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами
Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
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Шоу-бизнес
Принц Уильям собирается судиться с обвинившим его в измене изданием
Принц Уильям планирует подать в суд на издание In Touch, которое первым написало о его якобы любовных отношениях с подругой супруги Роуз Ханбери.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
СК попросил освободить основателя Baring Vostok Калви из СИЗО
Следствие заявило ходатайство о переводе из СИЗО основателя Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено вчера в 07:01
Транспорт
«Чернышевская» изменит режим работы из-за ремонта эскалаторов
В Петербурге в связи с капитальным ремонтом эскалаторов на пять месяцев изменится режим работы станции метро «Чернышевская».
Обновлено в 04:08
Происшествия
Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки
Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
Обновлено в 04:19