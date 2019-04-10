Финансы

Данные по инфляции и ФРС определили характер торгов. Акции ушли вверхРБК вчера в 09:27

Инвесторы ждут протоколов мартовского заседания ФРС и начала сезона корпоративных отчетов. Вышедшая до открытия торговой сессии экономическая статистика не изменила общего позитивного настроя инвесторов. Индекс потребительских цен в США в марте вырос на 0,4% после прибавки 0,2% в феврале.
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