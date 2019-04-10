Финансы

Биржи США растут на фоне статистики и в ожидании протокола ФРСПРАЙМ 09:48

Основные фондовые индексы США торгуются в среду в плюсе, поддерживает торги сильная статистика по стране, трейдеры продолжают ожидать публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и начала сезона отчетностей, свидетельствуют данные бирж.
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Биржи США закрылись ростом после публикации протоколов ФРС

ПРАЙМ16:59

Данные по инфляции и ФРС определили характер торгов. Акции ушли вверх

РБК09:27

Индекс S&P 500 торгуется без внятной динамики в ожидании протокола ФРС

Financial One11:06
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Общество

Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей

Обновлено в 06:04
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Армия и оружие

Истребители НАТО перехватили пассажирский самолет над Черногорией

Обновлено в 16:59
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Футбол

«Ювентус» сыграл вничью с «Аяксом» в первом матче четвертьфинала ЛЧ

Футболисты амстердамского "Аякса" сыграли вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:53
Политика

Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы

Постпред Венесуэлы само собой не сдвинулся и с места, а Пенс сообщил, что США уже готовят проект резолюции с призывом к ООН признать Гуайдо, за которого никто не голосовал и которого никто не выбирал.
Обновлено в 13:45
Технологии

Рогозин сформировал «пул друзей Роскосмоса»

Госкорпорация "Роскосмос" по поручению гендиректора Дмитрия Рогозина сформировала "пул друзей Роскосмоса" из представителей предприятий ракетно-космической отрасли, представителей институтов развития и бизнеса, говорится в документе госкорпорации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 17:10
Общество

Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите

Обновлено в 05:18
Политика

Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии

Обновлено в 16:16
Интернет

Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов

Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
Обновлено в 06:46
Авто

АвтоВАЗ оставил Lada Vesta без сигнализации

Компания АвтоВАЗ прекратила установку штатной сигнализации на все модификации автомобиля Lada Vesta.
Обновлено в 06:26
Происшествия

В Архангельске задержали семерых участников «мусорных» протестов

Полиция в Архангельске задержала семь человек из-за митинга против мусорного полигона, передает ОВД-Инфо.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Наука

Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху

Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Обновлено в 04:35
Политика

«Ну, вали»: Соловьев предложил украинскому эксперту покинуть РФ

Телеведущий Владимир Соловьев поспорил с украинским политологом Вячеславом Ковтуном о том, как «хорошо украинцам без русских».
Обновлено в 15:43
Политика

В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным

Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Почему следствие просит отправить Калви под домашний арест

Следственный комитет РФ попросил суд перевести под домашний арест американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 08:39
Теннис

Хромачева проиграла в первом круге турнира в Боготе

Обновлено в 14:31
Путешествия

Федор Конюхов попал в новый шторм и гребет голодным

Обновлено в 16:44
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Происшествия

В Анапе пятилетний мальчик погиб, упав в канализационный колодец

Обновлено в 11:55
Экономика

Глава Xiaomi решил раздать миллиард долларов на благотворительность

Весной 2018 года сообщалось, что публичное размещение акций (IPO) китайского производителя смартфонов и электроники Xiaomi может оказаться крупнейшим с 2014 года, компания рассчитывает привлечь не менее 10 миллиардов долларов и получить оценку стоимости около 100 миллиардов долларов.
Обновлено в 17:46
Экономика

Крупным бизнес-планом: ИП активно регистрируются самозанятыми

В ФНС «Известиям» заявили, что не считают тренд на переход ИП в статус самозанятых массовым.
Обновлено в 17:02
Происшествия

В администрации Дербентского района проходят обыски

Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Финансы

Минфин установил новый исторический рекорд по размещению госдолга

Кто и почему обеспечил рекорд Рекорд установлен в основном за счет размещения десятилетнего выпуска, который можно считать лакмусовой бумажкой спроса нерезидентов на российские активы — именно они могли выкупить существенную часть ОФЗ, полагает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

По мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тыс. рублей, по мнению петербуржцев, — не менее 91 тыс. Более низкие суммы называют жители Барнаула (55 тыс. рублей в месяц), Якутска (55 тыс.), Улан-Уде (54 тыс.) и Читы (50 тыс.), пишет "Российская газета" в среду, 10 апреля.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Музыка

Гребенщиков: «Россия гниет, но я не вижу в этом ничего печального»

На вопрос, что из русской музыки музыкант слушал в последнее время, Гребенщиков затруднился ответить, но назвал группу Tequilajazzz.
Обновлено в 09:23
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