Биржи США растут на фоне статистики и в ожидании протокола ФРСПРАЙМ 09:48

Основные фондовые индексы США торгуются в среду в плюсе, поддерживает торги сильная статистика по стране, трейдеры продолжают ожидать публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и начала сезона отчетностей, свидетельствуют данные бирж.

Биржи США растут на фоне статистики и в ожидании протокола ФРС

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