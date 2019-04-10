Данные по инфляции и ФРС определили характер торгов. Акции ушли вверхРБК вчера в 09:27

Инвесторы ждут протоколов мартовского заседания ФРС и начала сезона корпоративных отчетов. Вышедшая до открытия торговой сессии экономическая статистика не изменила общего позитивного настроя инвесторов. Индекс потребительских цен в США в марте вырос на 0,4% после прибавки 0,2% в феврале.

Данные по инфляции и ФРС определили характер торгов. Акции ушли вверх

Политика Британская полиция задержала Ассанжа Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Авто Появилось первое фото нового Subaru Outback Компания Subaru опубликовала первый тизер универсала повышенной проходимости Outback нового поколения.

Авто Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.

Энергетика Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

Экономика Названы регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции На Сахалине, в Ямало-Ненецком округе и в Астраханской области зафиксировали самый большой оборот фальсифицированной молочной продукции.

Политика В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук» Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.

Политика Предвыборный подкуп: вице-премьер Розенко обещает платить «13-ю пенсию» Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что в правительстве работают над тем, чтобы внести изменения в систему начисления пенсий и ввести одноразовую пенсионную выплату в конце года, так называемую 13-ую пенсию.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Шоу-бизнес 5-летняя дочь Пугачевой и Галкина уже говорит на французском Галкин и Пугачева охотно делятся достижениями Лизы и Гарри или просто показывают забавные ролики с участием детей.

Политика ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Происшествия Суд арестовал имущество экс-министра Абызова Басманный суд Москвы арестовал банковские счета и имущество экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.

Политика Reuters: президент Судана ушел в отставку Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста, в настоящий момент ведутся консультации о формировании переходного совета.

Происшествия Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.

Шоу-бизнес Леру Кудрявцеву обворовали в Лондоне Несколько дней назад ведущая Лера Кудрявцева отправилась с частной поездкой в Великобританию, но отдых обернулся злоключениями.

Происшествия Троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе в Москве На востоке Москвы троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.

Наука На Филиппинах нашли останки людей нового вида Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.

Общество Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.

Происшествия Неизвестный ограбил отделение Райффайзенбанка в Екатеринбурге Неизвестный мужчина совершил налет на отделение Райффайзенбанка на улице Уральской в Екатеринбурге.

Общество Forbes назвал самых перспективных молодых управленцев в России Журнал Forbes в четверг, 11 марта, опубликовал список из 10 самых перспективных управленцев в России моложе 30 лет.

Кино Роберт Дауни увидит «Мстителей» целиком лишь за день до премьеры Артист признался, что не увидит фильм «Мстители: Финал» до Пасхи, всего за день до премьеры в Голливуде.

Общество Мэрия Москвы согласовала митинг по точечной застройке Мэрия Москвы согласовала проведение общегородского митинга по вопросам регулирования точечной застройки, сообщил в четверг координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

Футбол Финал Кубка России по футболу состоится в Самаре На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) определилось место проведения финала Кубка России.