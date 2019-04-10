Финансы
Данные по инфляции и ФРС определили характер торгов. Акции ушли вверхРБК вчера в 09:27
Инвесторы ждут протоколов мартовского заседания ФРС и начала сезона корпоративных отчетов. Вышедшая до открытия торговой сессии экономическая статистика не изменила общего позитивного настроя инвесторов. Индекс потребительских цен в США в марте вырос на 0,4% после прибавки 0,2% в феврале.
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Политика
Британская полиция задержала Ассанжа
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
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Авто
Появилось первое фото нового Subaru Outback
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Обновлено вчера в 10:52
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году
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Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 05:30
Экономика
Названы регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции
На Сахалине, в Ямало-Ненецком округе и в Астраханской области зафиксировали самый большой оборот фальсифицированной молочной продукции.
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В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук»
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Кино
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Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Политика
Предвыборный подкуп: вице-премьер Розенко обещает платить «13-ю пенсию»
Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что в правительстве работают над тем, чтобы внести изменения в систему начисления пенсий и ввести одноразовую пенсионную выплату в конце года, так называемую 13-ую пенсию.
Обновлено вчера в 12:23
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Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Пугачевой и Галкина уже говорит на французском
Галкин и Пугачева охотно делятся достижениями Лизы и Гарри или просто показывают забавные ролики с участием детей.
Обновлено в 00:12
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Суд арестовал имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы арестовал банковские счета и имущество экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Reuters: президент Судана ушел в отставку
Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста, в настоящий момент ведутся консультации о формировании переходного совета.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву обворовали в Лондоне
Несколько дней назад ведущая Лера Кудрявцева отправилась с частной поездкой в Великобританию, но отдых обернулся злоключениями.
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На востоке Москвы троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.
Обновлено в 06:06
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Общество
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Неизвестный ограбил отделение Райффайзенбанка в Екатеринбурге
Неизвестный мужчина совершил налет на отделение Райффайзенбанка на улице Уральской в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:47
Политика
Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении
Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Воронеже задержали водителя, специально сбившего курсанта МЧС
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Общество
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Журнал Forbes в четверг, 11 марта, опубликовал список из 10 самых перспективных управленцев в России моложе 30 лет.
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Кино
Роберт Дауни увидит «Мстителей» целиком лишь за день до премьеры
Артист признался, что не увидит фильм «Мстители: Финал» до Пасхи, всего за день до премьеры в Голливуде.
Обновлено вчера в 13:43
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинг по точечной застройке
Мэрия Москвы согласовала проведение общегородского митинга по вопросам регулирования точечной застройки, сообщил в четверг координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.
Обновлено в 04:36
Футбол
Финал Кубка России по футболу состоится в Самаре
На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) определилось место проведения финала Кубка России.
Обновлено в 05:36
Политика
«Левада-центр»: Электоральный рейтинг Путина ощутимо упал до 55%
Заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков подчеркнул, что "в обществе держится ощущение безальтернативности", поэтому даже несмотря на то, что рейтинг Путина упал, равноценно ничей существенно и не вырос.
Обновлено в 03:17