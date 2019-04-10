Финансы

Данные по инфляции и ФРС определили характер торгов. Акции ушли вверхРБК вчера в 09:27

Инвесторы ждут протоколов мартовского заседания ФРС и начала сезона корпоративных отчетов. Вышедшая до открытия торговой сессии экономическая статистика не изменила общего позитивного настроя инвесторов. Индекс потребительских цен в США в марте вырос на 0,4% после прибавки 0,2% в феврале.
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Данные по инфляции и ФРС определили характер торгов. Акции ушли вверх

РБКвчера в 09:27

Биржи АТР снижаются после протокола мартовского заседания ФРС США

ПРАЙМ01:01

Уолл-стрит закрылась в плюсе после выхода протокола ФРС

Financial One03:34

Фондовые индексы АТР в основном снижаются в четверг

Финмаркет02:32
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Политика

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Авто

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Политика

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Кино

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Общество

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Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

Водитель Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев

Обновлено в 06:14
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Шоу-бизнес

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Галкин и Пугачева охотно делятся достижениями Лизы и Гарри или просто показывают забавные ролики с участием детей.
Обновлено в 00:12
Политика

ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

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Басманный суд Москвы арестовал банковские счета и имущество экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Суд может вернуть в прокуратуру дело экс-бухгалтера «Седьмой студии»

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Политика

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Происшествия

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Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
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Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву обворовали в Лондоне

Несколько дней назад ведущая Лера Кудрявцева отправилась с частной поездкой в Великобританию, но отдых обернулся злоключениями.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе в Москве

На востоке Москвы троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.
Обновлено в 06:06
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Общество

Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей

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Обновлено в 02:02
Происшествия

Неизвестный ограбил отделение Райффайзенбанка в Екатеринбурге

Неизвестный мужчина совершил налет на отделение Райффайзенбанка на улице Уральской в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:47
Политика

Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении

Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
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В Воронеже задержали водителя, специально сбившего курсанта МЧС

Обновлено вчера в 03:07
Общество

Forbes назвал самых перспективных молодых управленцев в России

Журнал Forbes в четверг, 11 марта, опубликовал список из 10 самых перспективных управленцев в России моложе 30 лет.
Обновлено в 05:56
Кино

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Артист признался, что не увидит фильм «Мстители: Финал» до Пасхи, всего за день до премьеры в Голливуде.
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Мэрия Москвы согласовала проведение общегородского митинга по вопросам регулирования точечной застройки, сообщил в четверг координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.
Обновлено в 04:36
Футбол

Финал Кубка России по футболу состоится в Самаре

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) определилось место проведения финала Кубка России.
Обновлено в 05:36
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«Левада-центр»: Электоральный рейтинг Путина ощутимо упал до 55%

Заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков подчеркнул, что "в обществе держится ощущение безальтернативности", поэтому даже несмотря на то, что рейтинг Путина упал, равноценно ничей существенно и не вырос.
Обновлено в 03:17
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