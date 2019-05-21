Экономика
Данные о доходах скрывают 24 млн россиянИзвестия вчера в 18:05
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте». По словам экспертов, точно назвать число таких граждан невозможно, но их общий потенциальный теневой доход способен достигать 12 трлн руб.
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Армия и оружие
В Новосибирске могут перестать выпускать СУ-34
Обновлено в 09:12
Общество
Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро
Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Энергетика
Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин
В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн назвал основные продукты, которые повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила старшего сына с днем рождения
Сегодня свой день рождения отмечает старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков, сообщает storinka.com.ua.
Обновлено в 06:00
Политика
Зеленский предложил изменить систему выборов в Раду
Президент Украины Владимир Зеленский предложил изменить закон о выборах в Верховную раду, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:14
Космос
Роскосмос закажет у РКЦ «Прогресс» восемь ракет-носителей «Союз-2-1а»
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» намерена заказать у единственного поставщика (речь идет об РКЦ «Прогресс») ракеты-носители (РН) «Союз-2-1а».
Обновлено в 08:39
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Политика
Керченская провокация: на Порошенко завели дело о госизмене
На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) завело уголовное дело о госизмене против бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает 21 мая пресс-служба ГБР.
Обновлено в 08:47
Авто
Skoda Rapid получит новый турбомотор
На международных рынках 1.0 TSI представлен в двух вариантах мощности: 95 и 115 л.с. Предполагается, что Rapid получит более производительный вариант.
Обновлено в 09:01
Хоккей
Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение от команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 08:32
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
Российские ракетоносцы пролетели вдоль побережья США
Четыре самолета пролетели вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов.
Обновлено в 09:23
Политика
Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень
Как сообщает РБК, в мае 2015-го зарплаты высокопоставленных чиновников, включая самого президента, а также главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и других были сокращены на 10% в связи с финансовым кризисом.
Обновлено в 08:53
Происшествия
У пьяных водителей намерены конфисковывать автомобили
Пресс-служба МВД РФ обнародовала предложение ведомства о возможности конфискации автомобилей у пьяных водителей.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Саакашвили вновь заявил о намерении вернуться на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на Украину, потому что по отношению к нему была допущена несправедливость.
Обновлено в 09:21
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал контракт с форвардом «Локомотива»
Уфимский «Салават Юлаев» подписал контракт с российским форвардом Владиславом Картаевым.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Запад велел террористам «Хурас Ад-Дин» из Идлиба воевать с Россией
Министерство обороны России сообщило, что накануне ВКС РФ ликвидировали установку РСЗО боевиков, которые хотели совершить очередную атаку на российский аэродром "Хмеймим".
Обновлено в 08:58
Кино
Актриса «Игры Престолов» ответила на петицию о пересъемках
Актриса Софи Тернер, которая исполнила роль Сансы Старк в сериале «Игра Престолов», заявила, что не удивлена реакцией фанатов.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Причины трагедии в Керченском колледже установлены
Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Эль Фаннинг упала в обморок на ужине в Каннах
Эль Фаннинг упала в обморок на ужине во время Каннского кинофестиваля.
Обновлено в 06:55
Экономика
ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией
Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Музыка
Полина Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на проекте «Голос. Дети»
Певица подытожила, что в данном скандале нет вины Микеллы, в связи с чем стоит прекратить нападки на ребенка.
Обновлено в 03:50
Энергетика
Чистая прибыль «Газпром нефти» в I квартале выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль "Газпром нефти" по международным стандартам финансовой отчетности в первом квартале 2019 года выросла в 1,5 раза - до 107,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В отеле Хургады отравился ребенок из России
В результате случая острого отравления российских граждан в отеле Aladdin Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения, - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Сына Талькова оштрафовали за повторную езду в пьяном виде
Чертановский суд Москвы приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей сына популярного советского певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде, а также лишил его водительских прав на два года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Дания пригрозила России истребителями в Гренландии
Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30