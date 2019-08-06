Экономика
Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынкеИзвестия вчера в 19:40
В Центральном банке отметили, что данные клиентов тщательно защищены. Вместе с тем в начале августа в полицию поступило заявление о краже огромной суммы денег со счета.
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с чего всё началось
За год случаи мошенничества участились, а стоимость данных об одном клиенте выросла до 70 рублей, сказано в исследовании черного рынка торговли клиентскими данными в DarkNet и telegram-каналах, проведенном DeviceLock.Известиявчера в 17:01
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Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
В Ачинске после взрыва на складе с боеприпасами ввели режим ЧС
Эвакуированных из Ачинского района могут принять четыре города Красноярского края: Ботогол, Красноярск, Ачинск и Назарово.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
СКР объявил в розыск десятого фигуранта дела о массовых беспорядках
Следствие установило личность десятого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 10:56
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 00:00
Наука
Ученые установили личность умершего 200 лет назад «вампира»
Обновлено вчера в 12:10
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч в месяц
Исследование, проведенное агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости, показало, сколько россиян получают зарплату выше 75 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 00:52
Шоу-бизнес
В Москве отгремел концерт Дженнифер Лопес
В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
В Германии мигрант покусал полицейского и служебную собаку
В апреле прошлого года сообщалось, что российская туристка покусала полицейских и разбила головой стекло машины в Дубае.
Обновлено вчера в 19:57
Футбол
Месси получил травму ноги и не полетит с командой в США
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму ноги, сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Обновлено вчера в 06:32
Авто
В Японии рассекречен обновленный Toyota Land Cruiser 200
На товарной площадке завода Toyota в Японии была замечена новая версия Toyota Land Cruiser 200.
Обновлено вчера в 03:50
Политика
Лукашенко назначил даты парламентских выборов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
Обновлено вчера в 22:44
Финансы
Минфин США признал Китай валютным манипулятором
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
Армия и оружие
National Interest рассказал о секретном справочнике США по войне с РФ
В Сети было опубликован американский справочник о том, как "победить Россию в гибридной войне", созданный еще в 2016 году, сообщает The National Interest.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Бабушка предотвратила массовый расстрел в Техасе
Бабушка уговорила своего 19-летнего внука съездить в больницу за помощью специалистов после того, как он признался ей, что купил автомат и хочет совершить массовое убийство в местной гостинице, сообщает ABC News.
Обновлено вчера в 21:03
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие
Telegraph: Британия опасается вторжения «сверхтихих» подлодок РФ
Военные Великобритании боятся, что новые "сверхтихие" подводные лодки Российской Федерации в случае необходимости смогут незамеченными проплыть в британские воды.
Обновлено 04 августа в 12:22
Происшествия
Семья считалась благополучной: на Кубани расследуют двойное убийство
Уже известно, что погибшая семья считалась благополучной и на учете не состояла.
Обновлено вчера в 14:08
Наука
Климатические мигранты: новое великое переселение народов
Исследование, проведенное учеными Международного института прикладного системного анализа, впервые продемонстрировало причинно-следственную связь между изменением климата и ростом числа конфликтов, а также массовой миграцией из регионов, пострадавших от вызванных им природных катаклизмов.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
В МЧС назвали основную причину лесных пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 05:59
Футбол
Наставник «Порту» дисквалифицирован на первый матч ЛЧ с «Краснодаром»
Как сообщает O Jogo, Сержиу Консейсау был дисквалифицирован еще в прошлом розыгрыше турнира, когда его комада вышла на ответный матч 1/4 финала против "Ливерпуля" с опозданием.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
Китай пообещал ответить на размещение ракет США
Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:44
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может приобрести Эриксена
Обновлено вчера в 22:05
Общество
Госслужащие попросили увеличить им командировочные
В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В Воронежской области карусель опрокинулась на двоих детей
Обновлено вчера в 12:56