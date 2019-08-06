Экономика
Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынкеИзвестия вчера в 19:40
В Центральном банке отметили, что данные клиентов тщательно защищены. Вместе с тем в начале августа в полицию поступило заявление о краже огромной суммы денег со счета.
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с чего всё началось
За год случаи мошенничества участились, а стоимость данных об одном клиенте выросла до 70 рублей, сказано в исследовании черного рынка торговли клиентскими данными в DarkNet и telegram-каналах, проведенном DeviceLock.Известиявчера в 17:01
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Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день
В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Выросло число пострадавших от взрывов на военном складе под Ачинском
Из-за взрывов на военном складе в Красноярском крае пострадали 13 человек. Об этом РИА Новости сообщили в Ачинской ЦРБ.
Обновлено в 07:24
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Кино
Лана Дель Рей представила песню для фильма Гильермо дель Торо
Лана Дель Рей опубликовала в Twitter тизер песни, написанной для фильма «Страшные истории для рассказа в темноте».
Обновлено в 05:57
Авто
Audi отзывает почти 6,7 тыс. кроссоверов Audi Q5 в России
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла слухи о разводе Глюкозы с мужем
Ксения Собчак развенчала появившиеся в СМИ слухи о желании Глюкозы развестись со своим супругом Александром Чистяковым.
Обновлено в 08:24
Транспорт
В Москве построили почти 20 км тоннелей метро и 8 станций в 2019 году
По словам Хуснуллина, за предыдущие годы уже создан большой задел на будущее: сейчас в проектировании 135 км линий, 55 станций и 6 новых депо.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Политика
США заблокировали в своих учреждениях активы правительства Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку финансов, собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции.
Обновлено в 01:36
Игры
Фанат выпустил ремейк Duke Nukem 3D на движке Serious Sam 3
Обновлено в 05:56
Происшествия
Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест
Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко.
Обновлено в 09:02
Гаджеты
В Сети появились качественные изображения Huawei Mate 30
Изображения подтвердили круглый основной блок камеры Huawei Mate 30, который включает в себя сразу три датчика изображения и светодиодную вспышку.
Обновлено в 05:46
Футбол
Руни в январе перейдет в «Дерби Каунти»
Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни в январе 2020 года станет игроком «Дерби Каунти», сообщает официальный сайт английского клуба.
Обновлено в 09:25
Кино
Энди Серкис снимет продолжение «Венома»
Режиссер первой части «Венома» ― Рубен Флейшер ― не сможет снять продолжение, поскольку занят постпродакшеном фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд-2».
Обновлено в 09:11
Политика
Китай подтвердил отказ от закупок сельхозпродукции в США
Министерство коммерции Китая подтвердило появившуюся в СМИ информацию о том, что китайские компании временно приостановили закупки сельхозпродукции в США.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что переписывается с президентом Украины Владимиром Зеленским, они присылают друг другу шутки.
Обновлено в 08:32
Кино
Съемки фильма о Началовой пришлось остановить
Обновлено в 06:29
Политика
В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива
Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:29
Политика
Путин посетит «Школу» в «Сириусе»
Обновлено вчера в 11:26
Политика
На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса
Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара начнет операцию против боевиков на территории Сирии.
Обновлено 04 августа в 13:35
Авто
В Лондоне набирают популярность «мраморные» автомобили
В Лондоне набирают популярность «мраморные» автомобили.
Обновлено в 05:23
Финансы
Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года
«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
В Красноярском крае пропал частный самолет
Частный самолет не вышел на связь в Таймырском муниципальном районе Красноярского края, сообщили во вторник ТАСС в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Российские Ту-142 провели плановый полет над Тихим океаном
В ходе 13-часового полета над нейтральными водами самолеты пролетели вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.
Обновлено в 09:25