За год случаи мошенничества участились, а стоимость данных об одном клиенте выросла до 70 рублей, сказано в исследовании черного рынка торговли клиентскими данными в DarkNet и telegram-каналах, проведенном DeviceLock.

с чего всё началось

В Центральном банке отметили, что данные клиентов тщательно защищены. Вместе с тем в начале августа в полицию поступило заявление о краже огромной суммы денег со счета.

Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынке

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