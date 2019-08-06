В Центральном банке отметили, что данные клиентов тщательно защищены. Вместе с тем в начале августа в полицию поступило заявление о краже огромной суммы денег со счета.

Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынке

Футбол Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть Дзюба Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным форвардом сборной России по футболу, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов 5 августа в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Политика В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».

Авто В Японии заметили обновленный Toyota Land Cruiser 200 На дорогах Японии была замечена новая версия Toyota Land Cruiser 200.

Авто Новый Mustang Shelby GT500 обрастает подробностями Благодаря усовершенствованной коробке передач с двойным сцеплением и мощному двигателю, Shelby GT500 преодолеет четверть мили за 11 секунд.

Общество Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.

Политика Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Экономика Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85% Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".

Шоу-бизнес В Москве отгремел концерт Дженнифер Лопес В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Политика Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.

Футбол «АЗ Алкмар» обратился к «Спартаку» после перехода Тиля Стоит отметить, что "Спартак", набрав пять очков, идет на 10-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Водителей Хакасии предупредили о закрытии трассы под Ачинском ГИБДД Хакасии информирует автомобилистов о закрытии движения на участке трассы Назарово - Ачинск в Красноярском крае.

Технологии У AliExpress появятся офлайн-магазины в России У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.

Хоккей СКА уступил рижскому «Динамо» в Сочи Рижане отыгрались сперва с 0:1 после гола Зубарева. Потом динамовцы дважды отличись после 1:3 и шайб Лехтери, Дергачева и Ткачева.

Наука Электроны нарушили закон сохранения импульса при облучении светом Физики из США неожиданно обнаружили, что падающие на поверхность золотой фольги фотоны притягивают свободные электроны, хотя закон сохранения импульса предсказывает другое направление тока.

Недвижимость Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Происшествия СКР объявил в розыск десятого фигуранта дела о массовых беспорядках Следствие установило личность десятого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве, говорится в сообщении ведомства.

Экономика Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.

Финансы Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США Что вводят на этот раз О том, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Общество Госслужащие попросили увеличить им командировочные В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.

Экономика Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.