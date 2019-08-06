Экономика
Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынкеИзвестия вчера в 19:40
В Центральном банке отметили, что данные клиентов тщательно защищены. Вместе с тем в начале августа в полицию поступило заявление о краже огромной суммы денег со счета.
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с чего всё началось
За год случаи мошенничества участились, а стоимость данных об одном клиенте выросла до 70 рублей, сказано в исследовании черного рынка торговли клиентскими данными в DarkNet и telegram-каналах, проведенном DeviceLock.Известиявчера в 17:01
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Общество
Кузнецова назвала недопустимым участие детей в акциях протеста
Ранее Перовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком.
Обновлено в 11:53
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено в 11:35
Общество
Роспотребнадзор закрыл восемь крымских пляжей
Восемь крымских пляжей закрыты из-за несоответствия нормативам проб морской воды.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Путин: строительные работы в Иркутской области могут выйти из графика
Президент России Владимир Путин заявил, что восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика из-за нового паводка.
Обновлено в 11:48
Экономика
S&P не видит в новых санкциях угрозы для кредитоспособности РФ
Новые американские санкции не окажут непосредственного влияния на оценку кредитоспособности России международным рейтинговым агентством Standard & Poor's Global Ratings.
Обновлено в 08:39
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Технологии
ФСБ теперь может требовать блокировки сайтов
Как пишет издание «Коммерсантъ», в конце июля между Национальны координационным центром по компьютерным инцидентам и Координационным центром доменов было подписано соглашение, по которому структура ФСБ может напрямую просить о разделегировании доменов сайтов, которые посчитает нарушителями закона.
Обновлено в 04:43
Общество
Жена Никиты Белых подала на развод
Обновлено в 12:03
Наука
Маленькие дети выучили новые слова по-взрослому
Американские ученые выяснили, что дети в возрасте от четырех до пяти лет учат новые слова, ориентируясь на то, насколько объект типичен для категории, в которую он входит, а также на то, как часто он встречается.
Обновлено в 05:31
Политика
Пушков оценил слова генсека НАТО о Крыме
Ранее Столтенберг заявил, что возвращение Крыма в состав России стало возможным из-за усиленной конкуренции между "великими державами".
Обновлено в 07:43
Происшествия
Пропавший в Красноярском крае частный самолет вышел на связь
Пилот частного самолета, пропавшего на полуострове Таймыр, вышел на связь.
Обновлено в 09:29
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Политика
Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В Татарстане убили девятимесячную девочку
Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.
Обновлено в 08:36
Футбол
«ПСЖ» предложил трём клубам арендовать Неймара
По информации Sport.es, руководство парижан предложило трём европейским клубам арендовать 27-летнего бразильского футболиста.
Обновлено в 08:11
Общество
57% россиян работают по профессии или смежной специальности
Более половины россиян — почти 57% — работают по профессии или в смежной сфере.
Обновлено в 04:47
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Политика
Митрохину повторно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму
Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter.
Обновлено в 12:02
Технологии
Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом
Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.
Обновлено в 10:56
Технологии
«ВКонтакте» начала скрывать число лайков под постами
«ВКонтакте» в рамках эксперимента отключила счетчик лайков для части пользователей, рассказал vc.ru директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов.
Обновлено в 08:41
Авто
«Ижмаш-Авто» показал забытый Иж-27171 «Охотник»
Пикап Иж-27171 «Охотник» производили в опытно-промышленном производстве «Иж-Авто».
Обновлено в 04:12
Политика
Украина намерена заменить российское топливо белорусским
Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 12:24
Космос
Возможно, Израиль случайно начал колонизацию Луны тихоходками
Первую "Лунную библиотеку" создала компания The Arch Mission Foundation.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
ВВС Польши предрекли нехватку истребителей из-за отказа от МиГ-29
Польская армия, скорее всего, откажется от дальнейшего использования советских истребителей МиГ-29, что приведет к нехватке у страны боевых самолетов, пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.
Обновлено в 08:37
Авто
Lamborghini не выпустит преемника Aventador в ближайшие 2 года
Новый гиперкар, который станет преемником Lamborghini Aventador, появится не ранее 2024 года, притом, что разработка нового флагмана уже началась.
Обновлено в 09:58
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Экономика
МВФ: Россия пострадала от дешевой нефти сильнее, чем от санкций
Эксперты МВФ подсчитали, что из-за санкций российская экономика в период с 2014-го по 2018 год ежегодно замедлялась в среднем на 0,2 процентных пункта (п.п.). В то же время негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65 п.п.В совокупности санкции, нефть, бюджетная и монетарная политика отняли почти 1,2 п.п. от ежегодного роста российской экономики, сказано в отчете.
Обновлено в 02:45
Хоккей
Хоккеисты ЦСКА победили «Адмирал» в контрольном матче
Московский ЦСКА обыграл другой клуб КХЛ "Адмирал" из Владивостока в контрольном матче.
Обновлено в 12:15
Политика
Коломойский назвал фаворитов на пост премьера Украины
Напомним, в июне куратор Украины от Госдепа США Курт Волкер заявил, что президент Украины Зеленский должен уходить из-под влияния Коломойского.
Обновлено в 08:18