Экономика
Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынкеИзвестия вчера в 19:40
В Центральном банке отметили, что данные клиентов тщательно защищены. Вместе с тем в начале августа в полицию поступило заявление о краже огромной суммы денег со счета.
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с чего всё началось
Компания проверила 10 баз данных, датированных июнем или июлем, которые продаются в DarkNet и telegram-каналах, — все принадлежат банкам из первой двадцатки.Известиявчера в 17:01
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Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Роспотребнадзор рассказал о воздухе в Ачинске после взрывов
Краевой Роспотребнадзор проверил воздух в Ачинске после взрывов на складе боеприпасов около деревни Каменка.
Обновлено в 00:56
Общество
Венгров призвали к бойкоту продукции Coca-Cola из-за гей-пропаганды
Член венгерской консервативной партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» Иштван Болдог предложил устроить бойкот компании Coca-Cola после появления рекламы с изображением однополых пар.
Обновлено вчера в 18:36
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 03:39
Общество
Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
Обновлено вчера в 20:31
Политика
Посольство США: Власти РФ «мешают» проведению честных выборов в стране
В тексте отмечено, что «власти РФ продолжают ограничивать права граждан на выражение своего мнения посредством свободных и честных выборов и на проведение мирных собраний, гарантированные Конституцией».
Обновлено 04 августа в 12:48
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Бывшая жена Константина Крюкова вновь вышла замуж и родила ребенка
Евгения тоже обрела женское счастье: в 2014 году она вышла замуж за предпринимателя и магистра экономического факультета МГУ Самвела Гроднева.
Обновлено вчера в 23:00
Технологии
Жителей РФ предупредили об опасности фейковых видео со знаменитостями
Как пояснили представители IT-фирмы, в интернете можно увидеть видео, дающие возможность заменить речь человека, движения губ и лица.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
По меньшей мере шесть человек погибли, ещё восемь получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Обновлено вчера в 12:50
Наука
Ученые опубликовали первый снимок квантовой запутанности
Шотландские ученые-физики провели уникальный эксперимент, в ходе которого получилось сделать снимок квантовой запутанности.
Обновлено 04 августа в 18:36
Происшествия
В Салехарде пенсионерка погибла при пожаре в социальном доме
Пожилая жительница Салехарда (ЯНАО) скончалась в больнице после ночного пожара, произошедшего в пятиэтажном доме, в котором проживали престарелые граждане и инвалиды, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
Обновлено вчера в 22:44
Здоровье
Алексей Текслер приехал в Трёхгорный с рабочим визитом
Сегодня глава Челябинской области Алексей Текслер отправился с рабочим визитом в город Трёхгорный.
Обновлено в 01:21
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
Новый статус позволяет НКЦКИ обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы разделегировать доменное имя и, фактически, закрыть доступ к интернет-ресурсу, поясняет издание.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Китай прекратил закупку сельскохозяйственной продукции из США
Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки продукции из США.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Кино
Майк Мо рассказал, как Тарантино изобразил Брюса Ли в «Однажды в Голливуде»
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Пять лет без Стенина: подборка работ фотокорреспондента
Андрей Стенин отправил последние снимки с Донбасса в редакцию 5 августа 2014 года.
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Guardian извинилась за фейковые обвинения в адрес Sputnik
Британская газета Guardian принесла извинения за то, что несправедливо обвинила Sputnik в распространении лживой информации.
Обновлено в 01:02
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Крыме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться в состав Украины».
Обновлено 04 августа в 12:18
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 15:03
Технологии
AliExpress открывает в России первые уличные магазины
Китайский интернет-гипермаркет AliExpress открывает в России первые магазины для оффлайн-торговли.
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Наука
Ученые раскрыли личность умершего 200 лет назад «вампира»
Обновлено вчера в 20:07
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Китай пообещал ответить на размещение ракет США
Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:44
Финансы
Потери ЦБ от санации банков составили от 750 млрд до 1,4 трлн рублей
Господин Поздышев уточнил, что ЦБ планирует вернуть 965 млрд руб. (40,2%) с «определенного контура проблемных активов в 2,4 трлн руб.».
Обновлено в 00:58
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.
Обновлено вчера в 06:43