Компания проверила 10 баз данных, датированных июнем или июлем, которые продаются в DarkNet и telegram-каналах, — все принадлежат банкам из первой двадцатки.

с чего всё началось

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Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынке

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