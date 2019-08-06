Экономика

Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынкеИзвестия вчера в 19:40

В Центральном банке отметили, что данные клиентов тщательно защищены. Вместе с тем в начале августа в полицию поступило заявление о краже огромной суммы денег со счета.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Из базы вон: данные о клиентах банков из топ-20 продают в Telegram

Компания проверила 10 баз данных, датированных июнем или июлем, которые продаются в DarkNet и telegram-каналах, — все принадлежат банкам из первой двадцатки.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Данные о клиентах банков из топ-20 продают в Telegram

Телеканал 360°вчера в 19:48

Клиентские базы банков из топ-20 продаются в Telegram

Реальное время01:35

СМИ: в Telegram продают данные клиентов половины банков из топ-20

URA.Ruвчера в 18:30

Данные клиентов крупнейших банков продают в Telegram

News.ruвчера в 20:22

На чёрном рынке продают данные клиентов банков из топ-20

Газета Кемерова00:04

Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынке

Известиявчера в 19:40

Данные клиентов российских банков резко подорожали на черном рынке

РЕН ТВвчера в 17:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

Роспотребнадзор рассказал о воздухе в Ачинске после взрывов

Краевой Роспотребнадзор проверил воздух в Ачинске после взрывов на складе боеприпасов около деревни Каменка.
Обновлено в 00:56
Общество

Венгров призвали к бойкоту продукции Coca-Cola из-за гей-пропаганды

Член венгерской консервативной партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» Иштван Болдог предложил устроить бойкот компании Coca-Cola после появления рекламы с изображением однополых пар.
Обновлено вчера в 18:36
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 03:39
Общество

Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
Обновлено вчера в 20:31
Политика

Посольство США: Власти РФ «мешают» проведению честных выборов в стране

В тексте отмечено, что «власти РФ продолжают ограничивать права граждан на выражение своего мнения посредством свободных и честных выборов и на проведение мирных собраний, гарантированные Конституцией».
Обновлено 04 августа в 12:48
Музыка

Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено вчера в 15:17
Шоу-бизнес

Бывшая жена Константина Крюкова вновь вышла замуж и родила ребенка

Евгения тоже обрела женское счастье: в 2014 году она вышла замуж за предпринимателя и магистра экономического факультета МГУ Самвела Гроднева.
Обновлено вчера в 23:00
Технологии

Жителей РФ предупредили об опасности фейковых видео со знаменитостями

Как пояснили представители IT-фирмы, в интернете можно увидеть видео, дающие возможность заменить речь человека, движения губ и лица.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

По меньшей мере шесть человек погибли, ещё восемь получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку

Обновлено вчера в 12:50
Наука

Ученые опубликовали первый снимок квантовой запутанности

Шотландские ученые-физики провели уникальный эксперимент, в ходе которого получилось сделать снимок квантовой запутанности.
Обновлено 04 августа в 18:36
Происшествия

В Салехарде пенсионерка погибла при пожаре в социальном доме

Пожилая жительница Салехарда (ЯНАО) скончалась в больнице после ночного пожара, произошедшего в пятиэтажном доме, в котором проживали престарелые граждане и инвалиды, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море

Обновлено вчера в 22:44
Здоровье

Алексей Текслер приехал в Трёхгорный с рабочим визитом

Сегодня глава Челябинской области Алексей Текслер отправился с рабочим визитом в город Трёхгорный.
Обновлено в 01:21
Технологии

Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов

Новый статус позволяет НКЦКИ обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы разделегировать доменное имя и, фактически, закрыть доступ к интернет-ресурсу, поясняет издание.
Обновлено вчера в 21:16
Политика

Китай прекратил закупку сельскохозяйственной продукции из США

Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки продукции из США.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Кино

Майк Мо рассказал, как Тарантино изобразил Брюса Ли в «Однажды в Голливуде»

Обновлено вчера в 21:43
Политика

Пять лет без Стенина: подборка работ фотокорреспондента

Андрей Стенин отправил последние снимки с Донбасса в редакцию 5 августа 2014 года.
Обновлено вчера в 12:10
Общество

Guardian извинилась за фейковые обвинения в адрес Sputnik

Британская газета Guardian принесла извинения за то, что несправедливо обвинила Sputnik в распространении лживой информации.
Обновлено в 01:02
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о Крыме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться в состав Украины».
Обновлено 04 августа в 12:18
Общество

Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 15:03
Технологии

AliExpress открывает в России первые уличные магазины

Китайский интернет-гипермаркет AliExpress открывает в России первые магазины для оффлайн-торговли.
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Наука

Ученые раскрыли личность умершего 200 лет назад «вампира»

Обновлено вчера в 20:07
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика

Китай пообещал ответить на размещение ракет США

Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:44
Финансы

Потери ЦБ от санации банков составили от 750 млрд до 1,4 трлн рублей

Господин Поздышев уточнил, что ЦБ планирует вернуть 965 млрд руб. (40,2%) с «определенного контура проблемных активов в 2,4 трлн руб.».
Обновлено в 00:58
Недвижимость

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.
Обновлено вчера в 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
DeviceLock
Программный комплекс класса Endpoint DLP, предназначенный для защиты организаций от утечек информации. Реализует как контекстные методы защиты информации, так и контентные методы фильтрации данных, с применением контентной фильтрации непосредственно на контролируемых рабочих станциях при попытках передачи или сохранения. Является полноценной endpoint DLP-системой российской разработки сертифицированной ФСТЭК.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное