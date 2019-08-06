Экономика

Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынкеИзвестия вчера в 19:40

В Центральном банке отметили, что данные клиентов тщательно защищены. Вместе с тем в начале августа в полицию поступило заявление о краже огромной суммы денег со счета.
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с чего всё началось

Из базы вон: данные о клиентах банков из топ-20 продают в Telegram

Компания проверила 10 баз данных, датированных июнем или июлем, которые продаются в DarkNet и telegram-каналах, — все принадлежат банкам из первой двадцатки.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынке

Известиявчера в 19:40

Клиентские базы банков из топ-20 выставили на продажу в Telegram

Реальное время01:35

Данные клиентов крупнейших банков продают в Telegram

News.ruвчера в 20:22

Данные о клиентах банков из топ-20 продают в Telegram

Телеканал 360°вчера в 19:48

Данные о клиентах банков из топ-20 можно купить в Telegram

ФАН01:52

СМИ: в Telegram продают данные клиентов половины банков из топ-20

URA.Ruвчера в 18:30

Данные клиентов российских банков резко подорожали на черном рынке

РЕН ТВвчера в 17:15
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Происшествия

Ураганный ветер повалил деревья в Перми

Обновлено в 09:05
Происшествия

Мигрант в Германии покусал женщину-полицейского и собаку

Сотрудники полиции в Германии взяли под арест мигранта, который запугивал ножом случайных прохожих в городе Ротвайль на юго-западе ФРГ.
Обновлено в 05:14
Хоккей

«Локомотив» обыграл рижское «Динамо» на Sochi Hockey Open

В матче турнира Sochi Hockey Open "Локомотив" одержал победу над рижским "Динамо" (3:2). В составе победителей отличились Павел Красковский, Тай Рэтти и Александр Калинин.
Обновлено в 10:26
Общество

СК в Тюмени проверяет сообщения о похоронах ветерана войны в мешке

Тюменские следователи начали проверку информации о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:13
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Общество

Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму

Обновлено в 05:43
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины

Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Хоккей

Владимиру Путину подарили джерси «Красная машина»

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину подарили хоккейную форму «Красная машина» в учебном центре «Сириус», информирует «РЕН ТВ».
Обновлено в 08:17
Экономика

В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день

Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Технологии

«ВКонтакте» начала скрывать число лайков под постами

«ВКонтакте» в рамках эксперимента отключила счетчик лайков для части пользователей, рассказал vc.ru директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году

Единственная оставшаяся площадка для космических пусков на полигоне Капустин Яр в Астраханской области будет ликвидирована в конце 2020 года, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:05
Авто

«Ижмаш-Авто» показал забытый Иж-27171 «Охотник»

Пикап Иж-27171 «Охотник» производили в опытно-промышленном производстве «Иж-Авто».
Обновлено в 04:12
Происшествия

Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро

Обновлено в 10:48
Общество

Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Музыка

Скончался автор песни «Снег кружится» композитор Сергей Березин

Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие

Эрдоган анонсировал турецкую военную операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении начать военную операцию в Заевфратье. Об этом он уведомил Россию и США.
Обновлено вчера в 01:49
Политика

Патрушев прокомментировал выход США из ДРСМД

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что выходом из договоров об ограничении вооружений США пытаются добиться доминирования в любой точке мира, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Общество

Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе

Супруга экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина заявила, что разводится с ним. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Обновлено в 09:16
Общество

В Роскачестве дали рекомендации по выбору красного вина

Эксперты Роскачества рассказали, на что стоит обращать внимание при выборе вина из российского винограда.
Обновлено в 02:37
Общество

Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей

Обновлено в 07:48
Политика

США рассматривают все варианты действий по свержению власти Мадуро

Соединенные Штаты рассматривают все варианты урегулирования ситуации в Венесуэле и будут использовать все необходимые средства для свержения власти венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Обновлено в 10:54
Экономика

Авиабилеты на международные рейсы подорожают на днях

Авиабилеты вырастут в цене на два процента ночью со вторника на среду. Такова резолюция Международной ассоциации воздушного транспорта.
Обновлено в 08:01
Недвижимость

Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.
Обновлено в 05:53
Транспорт

В Донбасс вернутся украинские поезда

В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.
Обновлено в 05:59
Политика

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Происшествия

Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово

Самолет авиакомпании «Глобус» (дочерняя компания S7) сбил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Путешествия

Турпоток в Анталью с начала года достиг исторического максимума

Обновлено в 06:00
Происшествия

СКР возбудил дело по факту взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

Военный отдел Следственного комитета России по Красноярскому гарнизону возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека), говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 08:52
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