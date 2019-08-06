Экономика

Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынкеИзвестия вчера в 19:40

В Центральном банке отметили, что данные клиентов тщательно защищены. Вместе с тем в начале августа в полицию поступило заявление о краже огромной суммы денег со счета.
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с чего всё началось

Из базы вон: данные о клиентах банков из топ-20 продают в Telegram

Компания проверила 10 баз данных, датированных июнем или июлем, которые продаются в DarkNet и telegram-каналах, — все принадлежат банкам из первой двадцатки.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Данные о клиентах банков из топ-20 можно купить в Telegram

ФАН01:52

Клиентские базы банков из топ-20 выставили на продажу в Telegram

Реальное время01:35

Данные клиентов российских банков резко подорожали на черном рынке

РЕН ТВвчера в 17:15

Данные клиентов крупнейших банков продают в Telegram

News.ruвчера в 20:22

Данные о клиентах банков из топ-20 продают в Telegram

Телеканал 360°вчера в 19:48

Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынке

Известиявчера в 19:40

СМИ: в Telegram продают данные клиентов половины банков из топ-20

URA.Ruвчера в 18:30
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Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Армия и оружие

Глава Пентагона назвал неприемлемой военную операцию Турции в Сирии

Обновлено в 05:22
Политика

Китайским компаниям запретили покупать сельхозпродукцию из США

По данным издания, китайские агропромышленные компании уже выполнили поручение и ожидают развязки торговых переговоров между США и КНР.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия

Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском

Обновлено в 01:51
Технологии

В салонах связи появятся товары с AliExpress

В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.
Обновлено в 03:02
Общество

В Ульяновской области сильный ливень повалил деревья и подтопил дома

Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Авто

УАЗ Патриот с автоматом: первый тест серийной версии

УАЗ Патриот получил автоматическую трансмиссию – причём это не работа гаражного кулибина и даже не экспериментальный прототип, а настоящая серийная машина, которую можно будет купить уже в сентябре.
Обновлено в 04:11
Здоровье

Изменения с кожей сигналят о развитии диабета 2 типа

Британские медики рассказали, что определенные перемены, наблюдаемые в состоянии кожи, относятся к числу признаков, по которым можно с высокой вероятностью определить диабет 2 типа.
Обновлено в 04:59
Политика

Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым

Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве

Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика

В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес

Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына

После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка

Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36
Происшествия

В Ленинградской области похитили директора детсада

Полиция ищет директора детского сада в Ленинградской области, которую, по словам ее дочери, увезли в неизвестном направлении, насильно усадив в Cadillac, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие

Новую противолодочную управляемую ракету получит ВМФ России

Российский ВМФ вскоре получит новейшую противолодочную управляемую ракету (ПЛУР), которая способна уничтожать субмарины противника на значительном расстоянии от места боевых действий.
Обновлено в 01:19
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Футбол

«Динамо» согласовало контракт с Нойштедтером

Кандидата было три: Роман Емельянов, Антон Швец и Роман Нойштедтер. В итоге клуб смог договориться Нойштедтером.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в провале учений НАТО в Черном море

В ходе недавней беседы с журналистами эксперт отметил, что учения закончились неудачей, так как Украине и ее западным союзникам пришлось отступить в акватории Черного моря по причине начала маневров российских кораблей неподалеку от Крымского полуострова.
Обновлено в 02:49
Футбол

«Локомотив» нацелился на Комличенко

Московский "Локомотив" хочет приобрести российского нападающего чешской "Млады Болеслав" Николая Комличенко, сообщает Betting Insider.
Обновлено 04 августа в 04:45
Экономика

АКРА повысило рейтинг ПИК до уровня "A-(RU)", прогноз стабильный

АКРА повысило рейтинг крупнейшего российского девелопера ПИК до уровня "A-(RU)" с "BBB+(RU)", по рейтингу установлен стабильный прогноз, сообщает агентство.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В Башкирии зафиксировали массовую гибель рыбы

По данным ведомства, сообщение о массовой гибели рыбы поступило спасателям 6 августа, после этого на место выехали сотрудники 14-го отряда федеральной противопожарной службы по РБ, которые подтвердили информацию.
Обновлено в 05:55
Политика

Роухани назвал возможную войну с Ираном «матерью всех войн»

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что возможная война с Исламской Республикой была бы «матерью всех войн».
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

ВЦИОМ: более половины россиян опасаются ядерной войны

Больше половины россиян опасаются наступления ядерной войны, следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Директор Анны Банщиковой опроверг слухи о разводе актрисы

Обновлено в 01:00
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере Тиля

Обновлено вчера в 14:02
Политика

Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине

Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия

В Красноярске на вербовщиков в «Свидетели Иеговы» завели дело

Как сообщает региональное управление СК РФ, против них возбуждено уголовное дело по ч. 1.1. ст. 282.2 УК РФ, которая предусматривает максимальную санкцию в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году

В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р.
Обновлено вчера в 20:05
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