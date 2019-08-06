Экономика
Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынкеИзвестия вчера в 19:40
В Центральном банке отметили, что данные клиентов тщательно защищены. Вместе с тем в начале августа в полицию поступило заявление о краже огромной суммы денег со счета.
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с чего всё началось
Компания проверила 10 баз данных, датированных июнем или июлем, которые продаются в DarkNet и telegram-каналах, — все принадлежат банкам из первой двадцатки. Тенденцию подтвердили в других компаниях по кибербезопасности — Zecurion и «Техносерв».Известиявчера в 17:01
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Происшествия
В Севастополе утонули две чемпионки мира по кикбоксингу
Обновлено вчера в 04:49
Политика
Путин в Сочи встретится с президентом Абхазии и посетит центр «Сириус»
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Путин прокомментировал выход США из ДРСМД
Президент России Владимир Путин прокомментировал выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человек
Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на источники УМВД по региону.
Обновлено в 00:18
Наука
Найден ещё один способ превратить соленую воду в пресную
Исследователи смогли обнаружить уникальный способ превратить соленую воду в пресную, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:27
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
Госслужащие попросили увеличить командировочные
В Общероссийском профсоюзе работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ заявили, что направили обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 04:49
Политика
Порошенко стал фигурантом дела из-за поездки на Мальдивы
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом еще одного дела. На этот раз политика подозревают в подделке документов.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
В Госдуму внесли законопроект, направленный на поддержку судостроения
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который поддержит отечественное судостроение, закрепив за кабмином право определять, какие работы можно осуществлять исключительно при помощи судов, построенных в России, говорится в сообщении кабмина.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Югре экс-главе отдела приставов грозит срок за видимость работы
Бывшего руководителя отдела судебных приставов по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району обвиняют в превышении полномочий, сообщили «Вестнику» в пресс-службе СКР по ХМАО.
Обновлено в 04:15
Общество
Ростовская область увеличила производство зерновых
Обновлено в 04:00
Финансы
Фондовые рынки США упали до минимума с начала года
Максимальное падение американских фондовых рынков за год зафиксировали 6 августа из-за очередного обострения торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 04:29
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Тиля
Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмар", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Транспорт
На Рижском направлении МЦД обустроят 11 остановочных пунктов
На Рижском направлении МЦД-2 будет 11 остановочных пунктов, два из которых будут обустроены впервые.
Обновлено в 04:19
Футбол
«Рубин» намерен арендовать у «Спартака» Мельгарехо
Казанский "Рубин" в текущее трансферное окно собирается арендовать полузащитника московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо до конца текущего сезона.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Президентский Совет по правам человека обратится в СК, прокуратуру и МВД из-за действий силовиков на акциях протеста
Обновлено в 03:30
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.
Обновлено в 04:38
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
«Ведомости»: Сбербанк хочет запустить музыкальный стриминговый сервис
Сбербанк намерен запустить музыкальный стриминговый сервис, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Северная Корея похитила с помощью хакеров 2 миллиарда долларов
Граждане КНДР осуществили множество кибератак на другие страны и похитили таким образом около двух миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 21:54
Армия и оружие
Секретный справочник США по войне с Россией попал в Сеть
«В справочнике указаны некоторые слабые стороны России, которые могут использовать американские силы»,— пишет издание The National Interest, опубликовавшее выдержки из документа.
Обновлено в 01:59
Общество
Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке
Британская газета Guardian принесла извинения за то, что несправедливо обвинила Sputnik в распространении лживой информации.
Обновлено в 01:02
Музыка
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн пообещал, что вернется в Петербург
Обновлено вчера в 16:54
Культура
«Сокровища музеев России» привезут в Пермь
Обновлено в 04:09
Экономика
Названы самые популярные у россиян сладости
Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Трамп поручил ввести смертную казнь за массовые убийства
Политический лидер приказал выработать нормы, гарантирующие смертную казнь тем, кто совершает массовые убийства и преступления на почве ненависти.
Обновлено вчера в 12:34
Футбол
Уэйн Руни прибыл в Англию для переговоров с «Дерби Каунти»
Обновлено в 04:42