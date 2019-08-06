Компания проверила 10 баз данных, датированных июнем или июлем, которые продаются в DarkNet и telegram-каналах, — все принадлежат банкам из первой двадцатки. Тенденцию подтвердили в других компаниях по кибербезопасности — Zecurion и «Техносерв».

с чего всё началось

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Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынке

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