Экономика

Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынкеИзвестия 19:40

В Центральном банке отметили, что данные клиентов тщательно защищены. Вместе с тем в начале августа в полицию поступило заявление о краже огромной суммы денег со счета.
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СМИ: в Telegram продают данные клиентов половины банков из топ-20

URA.Ru18:30

Банковские данные россиян стали доступны каждому

Deita.ru21:15

Данные о клиентах банков из топ-20 продают в Telegram

Телеканал 360°19:48

Данные клиентов крупнейших банков продают в Telegram

News.ru20:22

Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынке

Известия19:40

Данные клиентов российских банков резко подорожали на черном рынке

РЕН ТВ17:15
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