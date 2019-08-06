В Центральном банке отметили, что данные клиентов тщательно защищены. Вместе с тем в начале августа в полицию поступило заявление о краже огромной суммы денег со счета.

Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынке

Политика Рябков назвал США могильщиками ДРСМД США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Общество Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».

Происшествия Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Технологии Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

Финансы США признали Китай валютным манипулятором Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.

Экономика Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85% Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".

Политика Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.

Футбол «Марсель» усилился форвардом сборной Аргентины Пресс-служба «Марселя» объявила о трансфере нападающего «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто. Условия сделки не разглашаются.

Политика В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».

Общество В Минтруде отреагировали на данные о 15 млн безработных Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, потому что их профессии окажутся невостребованными на рынке труда.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Происшествия Семью с маленьким ребенком убили на Кубани Отмечается, что в правоохранительные органы обратился коллега погибшего, после того как его знакомый не вышел на работу.

Армия и оружие С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником C космодрома Байконур успешно стартовала тяжелая ракета-носитель "Протон-М". Она поднимет на орбиту спутник Минобороны РФ.

Финансы Курс евро поднялся до 73 рублей В ходе торгов курс евро поднялся до 73 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России Санкции вступят в силу 19 августа 2019 года и будут действовать минимум год.

Транспорт В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.

Технологии Сбербанк запустил сервис оплаты по QR-коду Сбербанк запустил сервис, с помощью которого клиенты смогут оплачивать покупки через платежный сервис «Плати QR».

Политика Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.

Армия и оружие На Украине заявили о провале учений НАТО в Черном море из-за России Военные учения Украины и НАТО в Черном море Sea Breeze – 2019 завершились победой России, заявил украинский политолог Михаил Гончар.

Футбол Консейсау дисквалифицирован на первый матч с «Краснодаром» "Порту" проведёт первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Краснодара" без главного тренера Сержиу Консейсау.