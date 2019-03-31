Данные экзит-полов: Зеленский побеждает в первом туре с 30% голосовИА REX 13:30

По данным экзит- полов, Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов президента Украины. Серьёзное отставание Порошенко от соперника - шоумена ничего не значит с учётом значительного числа кандидатов первого тура.

Данные экзит-полов: Зеленский побеждает в первом туре с 30% голосов

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