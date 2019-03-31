Политика
Данные экзит-полов: Зеленский побеждает в первом туре с 30% голосовИА REX 13:30
По данным экзит- полов, Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов президента Украины. Серьёзное отставание Порошенко от соперника - шоумена ничего не значит с учётом значительного числа кандидатов первого тура.
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Экзитпол: во второй тур выборов президента Украины 2019 проходят Зеленский и Порошенко
Комсомольская правда13:08
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