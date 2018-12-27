Экс-футболист московского "Динамо" и питерского "Зенита" Мигель Данни разорвал контракт с "Маритиму" и планирует завершить карьеру футболиста. Об этом на своих страницах сообщает O Jogo.

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Данни расторг контракт с «Маритиму» и планирует завершить карьеру

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