Футбол

Данни расторг контракт с «Маритиму» и планирует завершить карьеру
Евро-футбол.ру
08:14

Экс-футболист московского "Динамо" и питерского "Зенита" Мигель Данни разорвал контракт с "Маритиму" и планирует завершить карьеру футболиста. Об этом на своих страницах сообщает O Jogo.
Евро-футбол.ру08:14

Подробнее о событии

Данни: хотел только помочь «Маритиму», а не становиться для него проблемой

Чемпионат14:07

Данни: «Мне грустно, что я не помог „Маритиму“, я не хотел становиться проблемой»

Sport24.ru12:38

Данни: «Мне грустно, что не смог помочь „Маритиму“ выйти на новый уровень»

Sportbox.RU13:45

Данни: «Мне грустно, что не смог помочь „Маритиму“ выйти на новый уровень»

Матч ТВ13:45

Экс-футболист «Динамо» и «Зенита» завершит карьеру

Газета.Ru07:44

СМИ: Данни расторг контракт с «Маритиму» и может завершить карьеру

Спорт-Экспресс07:12

Данни расторг контракт с «Маритиму» и может завершить карьеру

Sports.ru07:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Происшествия

Россиянка задержана в Финляндии по запросу США

Гражданка России Тэрада Мира задержана в аэропорту Хельсинки по запросу властей США, сообщили 27 декабря в консульском отделе при посольстве России в Финляндии.
Обновлено в 16:00
Политика

Путин подписал закон о частичном смягчении статьи об экстремизме

Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении 282 статьи Уголовного кодекса, по которой возбуждают дела за экстремистские действия.
Обновлено в 15:52
Общество

Путин подписал закон об ответственном обращении с животными

Обновлено в 18:00
Армия и оружие

В США оценили испытания российского «Авангарда»

Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено в 16:27
Общество

Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле

Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес

Марат Башаров снова избил свою жену

Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Политика

Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".
Обновлено в 09:04
Армия и оружие

Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов

В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.
Обновлено в 07:46
Культура

Песков пошутил о побеге с работы ради премьеры шоу Навки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приехал на премьеру шоу "Аленький цветочек" своей супруги-фигуристки Татьяны Навки.
Обновлено в 11:24
Экономика

ЦБ аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров

В четверг, 27 декабря, Банк России сообщил о решении аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у целой группы компаний.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Москве обокрали экс-резидента Comedy Club

Со счета бывшего резидента Comedy Club Романа Юнусова списали более 90 тысяч рублей.
Обновлено в 06:00
Политика

Путин подписал закон об отмене национального роуминга

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ликвидации национального роуминга в России, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации в пятницу.
Обновлено в 16:56
Происшествия

В компании «Красное и Белое» проходят обыски

Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

Неизвестные напали на церковь в Вене

Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.
Обновлено в 11:54
Общество

Греф анонсировал сокращение сети отделений Сбербанка

Греф отметил, что масштаб сокращения сотрудников банка будет зависеть от того, насколько сеть отделения адаптируется к продажам новых продуктов предприятий, входящих в систему Сбербанка.
Обновлено в 10:53
Транспорт

Минтранс поддержит ужесточение скоростного режима

Минтранс РФ поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Обновлено в 10:05
Политика

Конгресс США в очередной раз не проголосовал по бюджету

Верхняя и нижняя палаты Конгресса США в очередной раз не проголосовали по бюджету страны, следует из трансляции заседания на сайте законодательного органа.
Обновлено в 17:18
Происшествия

Авиакомпанию Lufthansa обвинили в опоздании Меркель на саммит G20

Инцидент с правительственным самолетом, из-за которого канцлер Германии Ангела Меркель пропустила открытие саммита G20 в Аргентине, произошел по вине авиакомпании Lufthansa.
Обновлено в 11:54
Происшествия

На Украине семья лишилась квартиры из-за кредита на мобильный телефон

Жительница Киевской области лишилась квартиры из-за кредита на покупку мобильного телефона, полученного в 2006 году, пишет издание Politeka.
Обновлено в 15:37
Политика

Путин посмотрит балет «Щелкунчик» в Большом театре

В новогодний праздничный вечер на сцене Большого театра будет представлен балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича.
Обновлено в 00:06
Спорт

Глава РУСАДА предупредил Путина об угрозе самоизоляции

Глава РУСАДА Юрий Ганус отправил письмо Владимиру Путину, в котором предупредил президента о надвигающейся угрозе изоляции российского спорта.
Обновлено в 12:20
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3%

Обновлено в 17:07
Армия и оружие

Американский самолет-разведчик приблизился к границам Крыма

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W совершил полет вдоль побережья Крыма.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Сообщение о бомбе на вокзале в Страсбурге не подтвердилось

Вокзал во французском Страсбурге возобновляет работу после эвакуации в связи с анонимным сообщением о взрывном устройстве, сообщила полиция департамента Нижний Рейн.
Обновлено в 15:19
Кино

Умер озвучивавший Дарта Вейдера актер Дмитрий Матвеев

В возрасте 65 лет умер советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев, сообщил его друг Олег Хартулари.
Обновлено вчера в 21:57
Политика

Путин подписал закон о взаимном признании образования с Абхазией

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о взаимном признании образования и квалификации России с Абхазией.
Обновлено в 15:47
Политика

Лолита объяснила своё высказывание о Крыме

Обновлено в 05:08
Политика

В Раде заявили о приближении Украины к лидерству в рейтинге должников

Украина вплотную приблизилась к лидерству в антирейтинге крупнейших должников в мире, заявил депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.
Обновлено в 15:14
Общество

Опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами

Фарватерные опоры Крымского моста защитили палами - специальными конструкциями для защиты от возможного столкновения с судами.
Обновлено в 05:29
Космос

С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1а»

Ракета-носитель Союз-2.1а с двумя российскими спутниками Канопус-В и иностранными космическими аппаратами успешно стартовала с космодрома Восточный.
Обновлено вчера в 21:32
ещё по теме
Данни
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник клуба «Маритиму». Выступал за основную, молодёжную и олимпийскую сборные Португалии. Становился бронзовым призёром на молодёжном чемпионате Европы 2004. Принимал участие в Олимпийских играх 2004 года. Приглашался в сборную Венесуэлы, в частности, для участия на Кубке Америки 2007, но отказался, поскольку рассчитывал на попадание в португальскую сборную, в составе которой дебютировал 20 августа 2008 года. Выступает на позициях центрального, левого и правого атакующего полузащитника.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное