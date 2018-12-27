Футбол
Данни расторг контракт с «Маритиму» и планирует завершить карьеру
Данни расторг контракт с «Маритиму» и планирует завершить карьеруЕвро-футбол.ру08:14
Экс-футболист московского "Динамо" и питерского "Зенита" Мигель Данни разорвал контракт с "Маритиму" и планирует завершить карьеру футболиста. Об этом на своих страницах сообщает O Jogo.
Евро-футбол.ру08:14
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Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено в 09:58
Происшествия
Неизвестные напали на церковь в Вене
Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски
Сеть магазинов "Красное&Белое" подтвердила факт обысков на складах компании и в офисе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:48
Транспорт
Минтранс поддержит ужесточение скоростного режима
Минтранс РФ поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Обновлено в 10:05
Политика
Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Борисов оценил испытания «Авангарда»
Обновлено в 10:56
Путешествия
Турция вводит для туристов налог на безопасность
Налог будет взиматься по прилету в аэропортах с 1 января 2019 года и составит 1,5 евро, передает портал tornosnews.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Марат Башаров снова избил свою жену
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Политика
Путин посмотрит балет «Щелкунчик» в Большом театре
В новогодний праздничный вечер на сцене Большого театра будет представлен балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича.
Обновлено в 00:06
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 4%
В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель.
Обновлено вчера в 11:37
Культура
Песков признался, что «сбежал» с президентского приема ради шоу Навки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков покинул президентский прием в Большом театре, чтобы поддержать свою супругу Татьяну Навку на премьере нового мюзикла "Аленький цветочек", где она исполняет главную роль.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Суд назначил штраф за недонесение о подготовке теракта в Петербурге
Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к штрафу в 70 тысяч рублей Ягуба Вагиф Оглы Сулейманова, который знал о готовящемся теракте в Казанском соборе, но не сообщил в правоохранительные органы, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).
Обновлено в 13:15
Общество
Симферопольская ТЭС вышла на полную мощность
Симферопольская ТЭС в четверг была выведена на полную мощность, запуск второй очереди Севастопольской ТЭС планируется в ближайшие дни, сообщил "Интерфаксу" представитель "Ростеха".
Обновлено в 13:48
Экономика
В Минтрансе рассказали об экономии России от Крымского моста
В Минтрансе подсчитали, сколько будут экономить российские автомобилисты, благодаря мосту через Керченский пролив, а также, к какому году он окупится, сообщил журналистам глава ведомства Евгений Дитрих.
Обновлено в 10:05
Политика
На приеме в Большом театре Путин назвал главные события 2018 года
Президент Российской Федерации Владимир Путин на торжественном приеме по случаю Нового года в Большом театре заявил, что уходящий год был особенным и разным для каждого.
Обновлено в 13:44
Политика
Песков рассказал, каким будет новогоднее обращение президента России
Напомним, традиционно обращения президента записываются на территории или поблизости Кремля.
Обновлено в 14:47
Происшествия
В Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки и локомотива
В результате ДТП с участием маршрутки и локомотива на одном из железнодорожных переездов в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека.
Обновлено в 09:54
Футбол
Месси считает, что «Ювентус» стал лучше после прихода Роналду
Обновлено в 13:57
Происшествия
Аварийно севший в Ханты-Мансийске рейс вылетел в Москву
Ранее в справочной аэропорта Ханты-Мансийская РИА Новости сообщили, что самолет Utair совершил аварийную посадку около 18.00 местного времени (16.00 мск).
Обновлено в 13:43
Политика
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Общество
МВД хочет внести изменения в паспорта россиян
МВД намерено внести изменения в паспорта российских граждан.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала
«В розыск объявлен 39-летний мужчина, ранее судимый за сексуальные преступления и мошенничество, — рассказала Иванова, — Установлено, что именно он сел в машину пропавшей без вести, после чего они вместе выехали из Москвы в Тулу».
Обновлено в 13:15
Происшествия
СМИ назвали виновника инцидента с самолетом Меркель
Обновлено в 02:19
Происшествия
Водитель не выпустил на выезд машину детской реанимации
В Москве водитель заблокировал машину скорой помощи, выезжавшую из больницы Святого Владимира.
Обновлено в 14:23
Происшествия
В выселенном здании в центре Москвы вспыхнул пожар
Сообщается, что загорание произошло в перекрытиях между первым и вторым этажами двухэтажного выселенного здания, площадь пожара составила около 150 квадратных метров.
Обновлено в 12:30
Общество
Фарватерные опоры Крымского моста обезопасили от столкновения с судами
Фарватерные опоры Крымского моста оборудовали специальной защитой от возможного столкновения с проходящими судами, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Американские СМИ отреагировали на испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено в 11:47
Спорт
Глава РУСАДА Ганус: российский спорт может оказаться в изоляции
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором предупредил о возможной изоляции российского спорта, если до 31 декабря WADA не получит базу данных проверки допинг-проб россиян за период с 2011 по 2015 год.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Чувашии задержали директора ГУП «Биологические очистные сооружения»
"Директор новочебоксарских биологических очистных сооружений Сергей Анисимов задержан", - сказал собеседник агентства, отказавшись комментировать причину задержания.
Обновлено в 13:23
Спорт
Мозер рассказала, когда Забияко и Энберт вернутся на лёд
Тренер Нина Мозер, под руководством которой работают фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, рассказала, почему её подопечные пропустят чемпионат Европы и когда вернутся на лёд.
Обновлено в 11:49