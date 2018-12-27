Футбол
Данни расторг контракт с «Маритиму» и планирует завершить карьеру
Данни расторг контракт с «Маритиму» и планирует завершить карьеруЕвро-футбол.ру08:14
Экс-футболист московского "Динамо" и питерского "Зенита" Мигель Данни разорвал контракт с "Маритиму" и планирует завершить карьеру футболиста. Об этом на своих страницах сообщает O Jogo.
Евро-футбол.ру08:14
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Технологии
Названы самые востребованные профессии 2019 года
Аналитики сервиса по поиску работу Superjob.ru составили список профессий, которые будут наиболее востребованы в 2019 году, пишет "Российская газета".
Обновлено в 20:24
Политика
В Крыму построили заграждение на границе с Украиной
На севере Крыма построили заграждение на российско-украинском участке границы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского пограничного управления ФСБ.
Обновлено в 21:34
Космос
Умерла астроном Нэнси Грейс Роман, работавшая над телескопом «Хаббл»
В пятницу, 28 декабря, появилась информация о том, что умерла астроном Нэнси Грейс Роман, которая участвовала в создании телескопа «Хаббл».
Обновлено в 22:08
Происшествия
В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски
Сеть магазинов "Красное&Белое" подтвердила факт обысков на складах компании и в офисе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:48
Политика
Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Алтайском крае в результате ДТП пострадали десять человек
Обновлено в 22:15
Политика
Новым председателем совета директоров «Русала» стал Жан-Пьер Тома
Маттиас Варниг был назначен членом совета директоров "Русала" в июне 2012 года и избран его председателем в октябре того же года.
Обновлено в 20:08
Армия и оружие
Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов
В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.
Обновлено в 07:46
Хоккей
Молодые российские хоккеисты с победы стартовали на чемпионате мира
Обновлено в 18:27
Экономика
Названы самые выгодные и провальные вложения в 2018 году
Специалисты компании "ФинЭкспертиза" назвали самые выгодные и провальные вложения 2018 года, проанализировав 14 инвестиционных инструментов, пишет "Российская газета".
Обновлено в 22:03
Политика
Путин подписал закон об отмене национального роуминга в России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене национального роуминга в России.
Обновлено в 17:25
Общество
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Общество
Путин подписал закон о запрете жестокого обращения с животными
Обновлено в 15:48
Политика
Путин подписал закон о частичном смягчении статьи об экстремизме
Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении 282 статьи Уголовного кодекса, по которой возбуждают дела за экстремистские действия.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес
Марат Башаров снова избил свою жену
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Опубликовано видео запуска ракеты «Авангард»
Опубликованы кадры запуска ракеты комплекса "Авангард" на полигоне Кура в Камчатском крае.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
На Украине семья лишилась квартиры из-за кредита на мобильный телефон
Жительница Киевской области лишилась квартиры из-за кредита на покупку мобильного телефона, полученного в 2006 году, пишет издание Politeka.
Обновлено в 15:37
Общество
Сбербанк рассказал о тратах россиян в последние минуты года
31 декабря 2017 года средний чек россиян за весь день составлял 700–750 рублей, однако за последние пять минут до боя кремлевских курантов эта сумма почти удвоилась и достигла 1350–1400 рублей.
Обновлено в 11:36
Экономика
Стратегию развития минерально-сырьевой базы утвердили до 2035 года
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил стратегию развития минерально-сырьевой базы, которая рассчитана до 2035 года.
Обновлено в 22:37
Экономика
В 2019 году пенсии увеличатся у более чем тридцати миллионов россиян
В среднем с 1 января 2019 года страховая пенсия по старости вырастет на 1 тысячу рублей.
Обновлено в 09:56
Политика
Социальная реклама научит украинцев европейским ценностям
Три ролика социальной рекламы, в которых расскажут и покажут, что такое Европа и европейские ценности, подготовило министерство информационной политики Украины.
Обновлено в 21:42
Транспорт
Минтранс поддержал ужесточение скоростного режима
Минтранс поддержит введение штрафов за превышение скорости на десять километров в час и более, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Россиянка задержана в Финляндии по запросу США
Гражданка России Тэрада Мира задержана в аэропорту Хельсинки по запросу властей США, сообщили 27 декабря в консульском отделе при посольстве России в Финляндии.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено в 16:27
Происшествия
В музее Осло пропали шесть картин Мунка
В музее Стенерсена в Осло обнаружилась пропажа 47 картин, шесть из которых принадлежали кисти знаменитого норвежского художника Эдварда Мунка, передает РИА Новости со ссылкой на издание Dagbladet.
Обновлено в 16:49
Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено в 09:58
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3%
Обновлено в 17:07
Происшествия
Адвокаты Джохара Царнаева попросили отменить приговор о смертной казни
Обновлено в 18:17
Экономика
Топливо и отмена льгот останавливают двигатели
Компании просят оставить ограничения роста цен на топливо только на опте и продлить льготу по транспортному налогу до 2020 года.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
NI высмеял «предупреждение» западных стран России в Черном море
Королевский флот Великобритании отправил России «предупреждение» в Черном море, и оно было слабоватым, пишет американское издание National Interest.
Обновлено в 21:34