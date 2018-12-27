Данни Португальский футболист

Португальский футболист, полузащитник клуба «Маритиму». Выступал за основную, молодёжную и олимпийскую сборные Португалии. Становился бронзовым призёром на молодёжном чемпионате Европы 2004. Принимал участие в Олимпийских играх 2004 года. Приглашался в сборную Венесуэлы, в частности, для участия на Кубке Америки 2007, но отказался, поскольку рассчитывал на попадание в португальскую сборную, в составе которой дебютировал 20 августа 2008 года. Выступает на позициях центрального, левого и правого атакующего полузащитника.