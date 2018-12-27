Футбол
Данни расторг контракт с «Маритиму» и планирует завершить карьеру
Данни расторг контракт с «Маритиму» и планирует завершить карьеруЕвро-футбол.ру08:14
Экс-футболист московского "Динамо" и питерского "Зенита" Мигель Данни разорвал контракт с "Маритиму" и планирует завершить карьеру футболиста. Об этом на своих страницах сообщает O Jogo.
Евро-футбол.ру08:14
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