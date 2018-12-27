Футбол

Данни расторг контракт с «Маритиму» и планирует завершить карьеру
Евро-футбол.ру
08:14

Экс-футболист московского "Динамо" и питерского "Зенита" Мигель Данни разорвал контракт с "Маритиму" и планирует завершить карьеру футболиста. Об этом на своих страницах сообщает O Jogo.
Евро-футбол.ру08:14

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Данни: хотел только помочь «Маритиму», а не становиться для него проблемой

Чемпионат14:07

Данни: «Мне грустно, что не смог помочь „Маритиму“ выйти на новый уровень»

Матч ТВ13:45

Данни: «Мне грустно, что не смог помочь „Маритиму“ выйти на новый уровень»

Sportbox.RU13:45

Данни: «Мне грустно, что я не помог „Маритиму“, я не хотел становиться проблемой»

Sport24.ru12:38

Экс-футболист «Динамо» и «Зенита» завершит карьеру

Газета.Ru07:44

СМИ: Данни расторг контракт с «Маритиму» и может завершить карьеру

Спорт-Экспресс07:12

Данни расторг контракт с «Маритиму» и может завершить карьеру

Sports.ru07:23
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Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник клуба «Маритиму». Выступал за основную, молодёжную и олимпийскую сборные Португалии. Становился бронзовым призёром на молодёжном чемпионате Европы 2004. Принимал участие в Олимпийских играх 2004 года. Приглашался в сборную Венесуэлы, в частности, для участия на Кубке Америки 2007, но отказался, поскольку рассчитывал на попадание в португальскую сборную, в составе которой дебютировал 20 августа 2008 года. Выступает на позициях центрального, левого и правого атакующего полузащитника.
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