Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Мигел Данни поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

Данни: надеюсь и верю, что «Зенит» сможет победить «Спартак»

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