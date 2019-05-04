Футбол
Данни: «„Зенит“ был лучшим с самого начала чемпионата»Спорт-Экспресс 18:25
С самого старта чемпионата "Зенит" был лучшим в России, поэтому теперь справедливо празднует чемпионство, - сказал Данни. Португалец выступал за "Зенит" с 2008 по 2017 годы, трижды победив в чемпионате России.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:37, Ашберн
Футбол
«Арсенал» победил «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпионом России
Тульский "Арсенал" одержал победу над московским "Локомотивом" в матче чемпионата России по футболу со счетом 2:0.
Обновлено в 14:02
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Футбол
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Футболисты "Порту" разгромили дома "Авеш" в матче 32-го тура чемпионата Португалии.
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Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
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Политика
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Ранее стало известно, что Северная Корея провела испытательный пуск ракет в направлении Японского моря.
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Политика
Трамп оценил телефонный разговор с Путиным
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СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
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Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.
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Общество
В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»
Акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 2 тысяч человек.
Обновлено в 17:17
Общество
Госслужащую уволили за съемки в порнофильмах
В Аргентине сотрудницу департамента Ла-Плата Соню Пеллиццари уволили за то, что она продавала в интернете эротические снимки и порноролики со своим участием, сообщает The Sun.
Обновлено в 14:03