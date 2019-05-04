Футбол

Данни: «„Зенит“ был лучшим с самого начала чемпионата»Спорт-Экспресс 18:25

С самого старта чемпионата "Зенит" был лучшим в России, поэтому теперь справедливо празднует чемпионство, - сказал Данни. Португалец выступал за "Зенит" с 2008 по 2017 годы, трижды победив в чемпионате России.
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Данни — о чемпионстве «Зенита»: «Я в настоящем восторге! Вся команда — герои»

Sport24.ru16:05

Мигель Данни: «Прекрасно видеть Семака чемпионом»

Матч ТВ16:28

Мигель Данни: «Прекрасно видеть Семака чемпионом»

Sportbox.RU16:28

Данни: Семак заслужил этот титул, но для меня вся команда — герои

Чемпионат16:05

Данни: «„Зенит“ был лучшим с самого начала чемпионата»

Спорт-Экспресс18:25

«Для меня вся команда — герои»: бывший футболист «Зенита» Данни обратился к чемпионам России

Телеканал 360°15:50
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:37, Ашберн
Футбол

«Арсенал» победил «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпионом России

Тульский "Арсенал" одержал победу над московским "Локомотивом" в матче чемпионата России по футболу со счетом 2:0.
Обновлено в 14:02
Футбол

Кокорин тоже получит золотую медаль чемпиона России

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин получит золотую медаль чемпиона России по футболу, несмотря на то, что с октября 2018 года находится под арестом в СИЗО.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Два льва напали на сотрудника зоопарка в Германии

Обновлено в 17:33
Общество

Полиция проверяет кожаную куртку Резника на наркотики

Полиция проверит верхнюю одежду попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника на запрещенные вещества.
Обновлено в 13:19
Футбол

Семак зажег «файер», празднуя чемпионство команды

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак зажег "файер" в петербургском аэропорту "Пулково-2", празднуя вместе с футболистами и болельщиками команды досрочную победу в чемпионате России.
Обновлено в 17:54
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В США прогремел взрыв на химзаводе

Обновлено в 03:33
Интернет

В браузере Firefox отключились все расширения

У пользователей популярного браузера Firefox сегодня внезапно перестали работать все расширения.
Обновлено в 06:25
Футбол

Футболисты «Порту» разгромили «Авеш» в матче чемпионата Португалии

Футболисты "Порту" разгромили дома "Авеш" в матче 32-го тура чемпионата Португалии.
Обновлено в 17:52
Общество

Как во Франции прошла 25-я акция «жёлтых жилетов»

В субботу, 4 мая, во французских городах в 25-й раз прошла протестная акция «жёлтых жилетов».
Обновлено в 16:31
Армия и оружие

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне

По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 15:03
Армия и оружие

Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии

Обновлено в 10:45
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес

В больницу к певице МакSим пригласили священника

Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Политика

Зеленский прокомментировал возможный роспуск Верховной рады Украины

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможном роспуске Верховной рады Украины.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала стройную фигуру в купальнике

Регина Тодоренко пока не вернулась к былой форме, но регулярно показывает подписчикам, как меняется ее тело.
Обновлено в 07:42
Футбол

«Ливерпуль» переиграл «Ньюкасл» и вернулся в лидеры чемпионата Англии

Обновлено в 16:55
Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным

Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено в 15:33
Единоборства

Александр Шлеменко одержал победу нокаутом на турнире в Челябинске

Главный бой турнира организации Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске завершился победой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко над экс-бойцом UFC Вискарди Андраде.
Обновлено в 13:32
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Политика

Депутат Рады назвал условие примирения Украины с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Крулько, выступая в эфире телеканала NewsOne, заявил, что жители Украины вновь смогут стать «братским народом для русских» только в том случае, если согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

В КНДР подтвердили проведение ракетных пусков

Ранее стало известно, что Северная Корея провела испытательный пуск ракет в направлении Японского моря.
Обновлено в 18:02
Происшествия

Украинский журналист попал в реанимацию после нападения в Черкассах

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в Черкассах совершено нападение на журналиста Вадима Комарова, пострадавший в реанимации.
Обновлено в 07:17
Политика

Трамп оценил телефонный разговор с Путиным

Американский президент Дональд Трамп в Twitter прокомментировал разговор по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся сегодня, 3 мая.
Обновлено вчера в 13:41
Кино

«Мстители: Финал» соберет $2 млрд к концу второй недели проката

Обновлено вчера в 08:54
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке

Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.
Обновлено в 12:00
Общество

В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»

Акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 2 тысяч человек.
Обновлено в 17:17
Гаджеты

Microsoft выпустит пурпуровую версию игровой консоли Xbox One S

Обновлено в 04:33
Общество

Госслужащую уволили за съемки в порнофильмах

В Аргентине сотрудницу департамента Ла-Плата Соню Пеллиццари уволили за то, что она продавала в интернете эротические снимки и порноролики со своим участием, сообщает The Sun.
Обновлено в 14:03
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Данни
Португальский футболист
Португальский футболист. Выступал за основную, молодёжную и олимпийскую сборные Португалии. Становился бронзовым призёром на молодёжном чемпионате Европы 2004. Принимал участие в Олимпийских играх 2004 года. Приглашался в сборную Венесуэлы, в частности, для участия на Кубке Америки 2007, но отказался, поскольку рассчитывал на попадание в португальскую сборную, в составе которой дебютировал 20 августа 2008 года. Выступает на позициях центрального, левого и правого атакующего полузащитника.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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