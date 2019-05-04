Данни: «„Зенит“ был лучшим с самого начала чемпионата»Спорт-Экспресс 18:25

С самого старта чемпионата "Зенит" был лучшим в России, поэтому теперь справедливо празднует чемпионство, - сказал Данни. Португалец выступал за "Зенит" с 2008 по 2017 годы, трижды победив в чемпионате России.

Данни: «„Зенит“ был лучшим с самого начала чемпионата»

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