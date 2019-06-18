Энергетика

Дания заплатит за задержку «Северного потока-2»Утро.ru 05:11

Реализация проекта "Северный поток-2" может произойти позже намеченного срока. В этом случае виновнику задержки придется компенсировать убытки. Об этом заявил член правления "Газпрома" Сергей Кузнец.
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Возможную задержку в прокладке «Северного потока‐2» оценили в «Газпроме»

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Данию обяжут возместить возможные убытки от задержки «Северного потока – 2»

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С датским регулятором проведут консультации по «Северному потоку — 2»

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«Газпром»: Дании придется возместить возможные убытки от задержки «Северного потока-2»

ПРАЙМ04:13
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Происшествия

Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда

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В Японии произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

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Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

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Происшествия

Следователи отпустили младшего сына экс-хоккеиста Соколова

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Брата убитой в Испании 13-летней россиянки объявили в розыск

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Microsoft на клавиатуру намерена добавить новую кнопку

В Microsoft решили впервые за много лет официально добавить новую клавишу.
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Журналист дагестанского «Черновика» арестован на два месяца

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Политика

Меркель назвала условие для снятия санкций с РФ

По словам немецкого политика, ФРГ и Украина не обсуждали усиление санкций в отношении РФ, а вели диалог о продлении действующего режима.
Обновлено в 09:06
Авто

Ограниченную партию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа

Все 3 экземпляра лимитированной версии были предоплачены покупателями спустя 4 часа после старта бронирования.
Обновлено в 04:55
Политика

В МВД призвали провести ревизию Правил дорожного движения

В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:22
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Марат Башаров терпеть не может ненатуральных девушек

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В Севастополе массово сносят предвыборные билборды «Единой России»

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Энергетика

Росстат сообщил о росте цен на бензин в мае на 17,5%

Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата.
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Экономика

Кудрин объяснил слова о «социальном взрыве» в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил надежду, что "социального взрыва" в России не будет.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В Петербурге рухнула крыша торгового павильона

В Санкт-Петербурге на перекрестке проспекта Науки и улицы Софьи Ковалевской обрушилась крыша торгового павильона, заявили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС России.
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Армия и оружие

Российские самолеты-амфибии Бе-200 начнут поставлять в США в 2020 году

Поставки в Чили планируется начать в 2020 году. Напомним, контракт на поставку десяти самолетов Бе-200 в США был подписан 8 сентября 2018.
Обновлено в 06:40
Общество

В Италии умерла старейшая жительница Европы

Обновлено в 10:38
Экономика

Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей

Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Политика

В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.
Обновлено в 06:28
Происшествия

ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили

В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
Обновлено в 07:48
Общество

Мэр Екатеринбурга объяснил, может ли дума отправить его в отставку

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский впервые прокомментировал информацию о намерении группы депутатов городской думы понять вопрос о его досрочной отставке.
Обновлено в 10:38
Интернет

Facebook презентовала криптовалюту Libra

Компания Facebook выпустит собственную криптовалюту Libr.
Обновлено в 07:48
Футбол

Молдавские клубы узнали своих соперников в еврокубках

Четыре молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020.
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В центре Екатеринбурга горит старообрядческая церковь

В Екатеринбурге произошел крупный пожар в старообрядческой церкви, расположенной на улице Розы Люксембург, 75.
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Шоу-бизнес

Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравила семья Шукшиных

Сестра продюсера Бари Алибасова Зоя заявила, что родственники супруги артиста могли отравить музыканта.
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Музыка

Чичерина пожаловалась на травлю из-за песни

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Бразильский защитник Мурильо пополнил ряды «Локомотива»

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Общество

В России ввели новый штраф за разведение костров в лесах

Согласно документу, любителям разведения костров в лесу придется платить штраф за нарушение режима «чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров».
Обновлено в 04:46
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