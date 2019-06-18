Энергетика
Дания заплатит за задержку «Северного потока-2»Утро.ru 05:11
Реализация проекта "Северный поток-2" может произойти позже намеченного срока. В этом случае виновнику задержки придется компенсировать убытки. Об этом заявил член правления "Газпрома" Сергей Кузнец.
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Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Брата убитой в Испании 13-летней россиянки объявили в розыск
Правоохранительные органы Испании объявили в розыск несовершеннолетнего брата 13-летней россиянки, убитой в каталонском городе Матаро.
Обновлено в 08:14
Музыка
Алла Пугачева выступит с программой "P.S." в Минске
Программа Аллы Пугачевой в столице Беларуси тоже будет называться "P. S.". Но не исключено, что к ноябрю в ней появятся уже и новые песни.
Обновлено в 09:20
Гаджеты
Microsoft на клавиатуру намерена добавить новую кнопку
В Microsoft решили впервые за много лет официально добавить новую клавишу.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Журналист дагестанского «Черновика» арестован на два месяца
Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 08:51
Политика
Меркель назвала условие для снятия санкций с РФ
По словам немецкого политика, ФРГ и Украина не обсуждали усиление санкций в отношении РФ, а вели диалог о продлении действующего режима.
Обновлено в 09:06
Авто
Ограниченную партию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа
Все 3 экземпляра лимитированной версии были предоплачены покупателями спустя 4 часа после старта бронирования.
Обновлено в 04:55
Политика
В МВД призвали провести ревизию Правил дорожного движения
В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Марат Башаров терпеть не может ненатуральных девушек
Обновлено в 05:34
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на бензин в мае на 17,5%
Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено в 10:10
Экономика
Кудрин объяснил слова о «социальном взрыве» в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил надежду, что "социального взрыва" в России не будет.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Петербурге рухнула крыша торгового павильона
В Санкт-Петербурге на перекрестке проспекта Науки и улицы Софьи Ковалевской обрушилась крыша торгового павильона, заявили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Российские самолеты-амфибии Бе-200 начнут поставлять в США в 2020 году
Поставки в Чили планируется начать в 2020 году. Напомним, контракт на поставку десяти самолетов Бе-200 в США был подписан 8 сентября 2018.
Обновлено в 06:40
Общество
В Италии умерла старейшая жительница Европы
Обновлено в 10:38
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Политика
В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.
Обновлено в 06:28
Происшествия
ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили
В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
Обновлено в 07:48
Общество
Мэр Екатеринбурга объяснил, может ли дума отправить его в отставку
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский впервые прокомментировал информацию о намерении группы депутатов городской думы понять вопрос о его досрочной отставке.
Обновлено в 10:38
Интернет
Facebook презентовала криптовалюту Libra
Компания Facebook выпустит собственную криптовалюту Libr.
Обновлено в 07:48
Футбол
Молдавские клубы узнали своих соперников в еврокубках
Четыре молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В центре Екатеринбурга горит старообрядческая церковь
В Екатеринбурге произошел крупный пожар в старообрядческой церкви, расположенной на улице Розы Люксембург, 75.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравила семья Шукшиных
Сестра продюсера Бари Алибасова Зоя заявила, что родственники супруги артиста могли отравить музыканта.
Обновлено в 05:20
Музыка
Чичерина пожаловалась на травлю из-за песни
Обновлено в 08:22
Футбол
Бразильский защитник Мурильо пополнил ряды «Локомотива»
Обновлено в 09:41
Общество
В России ввели новый штраф за разведение костров в лесах
Согласно документу, любителям разведения костров в лесу придется платить штраф за нарушение режима «чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров».
Обновлено в 04:46