Энергетика
В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2»Известия 10:07
Дания при согласовании маршрута трубопровода «Северный поток – 2» будет исходить из экологии и безопасности, поэтому считает юго-восточный маршрут проекта наиболее приемлемым. Об этом в среду, 19 июня, сообщил «РИА Новости» глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:41, Вашингтон
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