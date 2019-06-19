Энергетика

В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2»Известия 10:07

Дания при согласовании маршрута трубопровода «Северный поток – 2» будет исходить из экологии и безопасности, поэтому считает юго-восточный маршрут проекта наиболее приемлемым. Об этом в среду, 19 июня, сообщил «РИА Новости» глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен.
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В Дании ответили России по «Северному потоку-2»

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«Газпром»: задержка в согласовании маршрута Nord Stream 2 может привести к убыткам

ТАССвчера в 05:35

В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"

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Данию обяжут возместить возможные убытки от задержки «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 04:38

Сможет ли «Газпром» засудить Данию из-за «Северного потока — 2»

Rambler News Serviceвчера в 06:58

Дания отреагировала на сообщение «Газпрома» о задержке «Северного потока — 2»

ФАН10:02
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:41, Вашингтон
Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Политика

В немецком правительстве сообщили о прекрасном самочувствии Меркель

Заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер рассказала, что канцлер ФРГ Ангела Меркель чувствует себя прекрасно.
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Футбол

Шюррле может перейти в один из московских клубов

Представители 28-летнего хавбека контактировали с неназванным московским клубом, сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Один человек погиб в драке у станции метро «Электрозаводская» в Москве

Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.
Обновлено в 01:00
Общество

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено вчера в 13:04
Экономика

Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Футбол

«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии

Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 08:58
Футбол

Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба

Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Политика

Россия сформировала делегацию в ПАСЕ

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Обновлено в 10:20
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Погибшего спецназовца ГРУ Никиту Белянкина наградили медалью посмертно

Обновлено в 08:23
Политика

В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи

Эр-Рияд виновен в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Ирина Медведева впервые стала мамой

Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
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В связи с «делом Голунова» назначен врио начальника УВД ЗАО Москвы

Обновлено в 10:59
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Футбол

Стала известна сумма трансфера Влашича в ЦСКА

Московский ЦСКА объявил о договоренности с ливерпульским "Эвертоном" о трансфере полузащитника Николы Влашича, который в сезоне-2018/19 выступал за столичный клуб на правах аренды, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Малахов показал состояние Алибасова после выписки

Телеведущий Андрей Малахов показал видео беседы с продюсером Бари Алибасовым в его квартире после выписки.
Обновлено в 10:55
Политика

Кучма назвал условие снятия блокады Донбасса

Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса.
Обновлено в 11:24
Футбол

Денис Глушаков покинул «Спартак»

Футбольный клуб «Спартак» и 32-летний полузащитник Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор, говорится в сообщении на сайте клуба.
Обновлено в 06:06
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки эскимо на палочке

Эксперты Росконтроля проверили эскимо на палочке брендов «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия», «ГОСТОВский пломбир», «Свитлогорье» и «Выбор Кремля».
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Квят потеряет места на старте Гран-при Франции из-за замены двигателя

Обновлено в 06:50
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Ксения Собчак показала обручальное кольцо

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Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Челябинской области

«В результате ДТП два человека погибли, еще пятеро пострадали, среди них один ребенок и сам водитель автобуса», — рассказал представитель управления.
Обновлено в 11:32
Общество

Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье

Обновлено в 07:56
Футбол

Ордец заявил, что долго не раздумывал над предложением «Динамо»

Бывший защитник "Шахтера" Иван Ордец рассказал, почему он перешел в московское "Динамо".
Обновлено в 10:36
Происшествия

ФСБ провела обыск в администрации Пушкинского района Подмосковья

Сотрудники правоохранительных органов наведались в администрацию Пушкинского района Московской области.
Обновлено в 05:46
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Меркель назвала условие снятия санкций с России

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Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008

Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008 и анонсировала его продаж на конец этого года.
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В Сочи «Нива» врезалась в автобусную остановку

В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с впереди идущим Mitsubishi и протаранил остановку общественного транспорта.
Обновлено в 11:23
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
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