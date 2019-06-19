Энергетика

Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»RT на русском 08:35

Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
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Дания определилась с маршрутом «Северного потока-2»

Утро.ru10:43

В Дании ответили России по «Северному потоку-2»

Lenta.ru10:04

Дания может принять решение по заявке Nord Stream 2 до вердикта суда по апелляции компании

ТАСС09:50

Дания отреагировала на сообщение «Газпрома» о задержке «Северного потока — 2»

ФАН10:02

В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"

РИА Новости08:06

Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»

RT на русском08:35

Данию обяжут возместить возможные убытки от задержки «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 04:38
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Политика

Саакашвили пробежал через фонтан вслед за Зеленским

Обновлено в 10:58
Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Обновлено в 07:11
Наука

Математики предложили новую структуру периодической таблицы

Обновлено вчера в 05:46
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Мужчина стрелял из винтовки по прохожим в Москве

Обновлено в 09:54
Происшествия

Появилось видео рухнувшего моста через реку в Подмосковье

В Сети появилось видео частичного обрушения моста через реку Лама в Московской области.
Обновлено в 10:05
Экономика

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено вчера в 07:49
Футбол

Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба

Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Экономика

Сбербанк начал доставлять посылки

Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.
Обновлено в 09:47
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Адель похудела на 10 килограммов после развода

По словам источника, за два месяца регулярных тренировок Адель удалось привести тело в тонус и похудеть на 10 килограммов.
Обновлено в 08:36
Кино

Хабенский сыграет главную роль в фильме про любовный треугольник

Режиссёр Анна Меликян намерена снять в своём новом фильме про любовный треугольник актёра кино и театра Константина Хабенского.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что пострадавших могло быть намного больше, если бы ДТП произошло на пару метров ближе к остановке или к пешеходному переходу, где всегда много людей.
Обновлено в 11:10
Экономика

X5 Retail Group создаст онлайн-витрину для фармпроизводителей

X5 Retail Group на базе сайта "Перекрестка" создаст витрину, на которой фармпроизводители смогут представлять свои препараты, доставка будет осуществляться в аптечные пункты выдачи X5.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Политика

Путин провел совещание по «Прямой линии»

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия", которая выйдет в эфир 20 июня в 12:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 15:12
Общество

Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО

На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Экономика

Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»

Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.
Обновлено в 04:29
Общество

Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад

Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.
Обновлено вчера в 20:35
Кино

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Экономика

Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33
Общество

Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье

Обновлено в 07:56
Здоровье

В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить

В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить.
Обновлено в 08:18
Футбол

Российским клубам понадобился чемпион мира

Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Андре Шюррле ведет переговоры с российскими клубами.
Обновлено в 09:55
Общество

Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года

В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Авто

Официально представлен обновленный внедорожник Lexus GX

Модель Lexus GX впервые с 2013 года получила обновлённую версию.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

Адвокат заявил о возбуждении дела из-за стычки с полицией на фестивале

Обновлено в 10:54
Политика

Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций

Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
Обновлено в 03:08
Общество

Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину

«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.
Обновлено в 09:07
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