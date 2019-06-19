Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»RT на русском 08:35
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
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