Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»RT на русском 08:35

Технологии YouTube и Universal улучшили качество 100 культовых клипов В рамках проекта обновлены уже почти 100 клипов культовых исполнителей и групп.

Происшествия В США сошел с рельсов поезд с оружием Железнодорожный состав с опасными материалами и оружием сошел с рельсов в американском штате Невада, сообщил в среду офис шерифа округа Элко в своем Facebook.

Кино Комедия «Загадочное убийство» установила рекорд на Netflix 14 июня на Netflix стала доступна комедия «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон.

Наука Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.

Футбол Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева Ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун назвал празднование чемпионства «Зенита» в самолёте сумасшествием.

Происшествия Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.

Общество Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.

Общество Росконтроль назвал подмосковное эскимо одним из лучших Образцы «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия» и «ГОСТовский пломбир» проверили на содержание заменителя молочного жира, качество шоколадной глазури, наличие бактерий и другие параметры.

Политика Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот Лисина возмутили заявления Чубайса, которые тот произнес на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.

Технологии Детский контент на YouTube могут перенести в отдельное приложение Руководство популярного видеохостинга YouTube рассматривает возможность переноса детского контента в отдельное приложение, чтобы защитить детей от нежелательных материалов.

Политика Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.

Экономика В России планируется увеличить пособия по уходу за ребенком Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил увеличить выплаты пособия по уходу за ребенком до прожиточного минимума определенного региона.

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.

Политика Жириновский ушел с заседания Госдумы в знак протеста Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из зала заседаний в Госдуме после того, как депутаты отказались принимать законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.

Политика Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.

Футбол «ПСЖ» определился с суммой трансфера Неймара "Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.

Происшествия В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда» Пожар произошел на территории завода «Советская звезда» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.

Политика Суд в США приговорил гражданина РФ Олега Тищенко к году тюрьмы В США суд приговорил российского гражданина Олега Тищенко, который является разработчиком компьютерных игр, к одному году тюрьмы.

Экономика Кудрин рассказал Познеру о мерах по снижению бедности Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал в интервью Владимиру Познеру о мерах, призванных снизить уровень бедности в российских семьях.

Футбол «Витесс» Слуцкого арендовал защитника у ПСВ Защитник ПСВ Армандо Обиспо проведет ближайший сезон в «Витессе», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

Экономика Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.

Футбол Андре Шюррле может продолжить карьеру в России Чемпион мира 2014, полузащитник сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может продолжить карьеру в российской премьер-лиге.