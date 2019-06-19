Энергетика

Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»RT на русском 08:35

Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
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Дания ответила России на претензии по задержке «Северного потока‐2»

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Дания отреагировала на сообщение «Газпрома» о задержке «Северного потока — 2»

ФАН10:02

В Дании ответили России по «Северному потоку-2»

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Данию обяжут возместить возможные убытки от задержки «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 04:38

«Газпром»: задержка в согласовании маршрута Nord Stream 2 может привести к убыткам

ТАССвчера в 05:35
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В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

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В рамках проекта обновлены уже почти 100 клипов культовых исполнителей и групп.
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В США сошел с рельсов поезд с оружием

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В крушении MH17 в Донбассе обвинили трех россиян и украинца

Обновлено в 07:20
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Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева

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Происшествия

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Обновлено в 17:00
Общество

Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО

Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.
Обновлено в 04:11
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Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ

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Общество

Росконтроль назвал подмосковное эскимо одним из лучших

Образцы «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия» и «ГОСТовский пломбир» проверили на содержание заменителя молочного жира, качество шоколадной глазури, наличие бактерий и другие параметры.
Обновлено в 06:42
Политика

Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот

Лисина возмутили заявления Чубайса, которые тот произнес на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.
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Технологии

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Руководство популярного видеохостинга YouTube рассматривает возможность переноса детского контента в отдельное приложение, чтобы защитить детей от нежелательных материалов.
Обновлено в 14:20
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
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Кино

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Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил увеличить выплаты пособия по уходу за ребенком до прожиточного минимума определенного региона.
Обновлено вчера в 14:28
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Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
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Политика

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из зала заседаний в Госдуме после того, как депутаты отказались принимать законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.
Обновлено в 16:38
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
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"Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.
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Общество

Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года

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Происшествия

В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда»

Пожар произошел на территории завода «Советская звезда» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.
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В США суд приговорил российского гражданина Олега Тищенко, который является разработчиком компьютерных игр, к одному году тюрьмы.
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Кудрин рассказал Познеру о мерах по снижению бедности

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал в интервью Владимиру Познеру о мерах, призванных снизить уровень бедности в российских семьях.
Обновлено 17 июня в 16:13
Политика

На аукцион выставили картину с обнаженным Порошенко

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«Витесс» Слуцкого арендовал защитника у ПСВ

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Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
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Андре Шюррле может продолжить карьеру в России

Чемпион мира 2014, полузащитник сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может продолжить карьеру в российской премьер-лиге.
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Футбол

Срна вернётся в «Шахтёр»

Бывший капитан донецкого "Шахтёра" Дарио Срна, который минувший сезон провёл в итальянском "Кальяри", в ближайшее время может вернуться в горняцкий коллектив.
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