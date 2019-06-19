Энергетика

Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»RT на русском 08:35

Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
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Дания ответила России на претензии по задержке «Северного потока‐2»

Телеканал 360°16:00

Эксперт прокомментировал заявление Дании по поводу маршрута «Северного потока — 2»

RT на русском16:33

«Газпром»: задержка в согласовании маршрута Nord Stream 2 может привести к убыткам

ТАССвчера в 05:35

Дания отреагировала на сообщение «Газпрома» о задержке «Северного потока — 2»

ФАН10:02

В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"

РИА Новости08:06

Данию обяжут возместить возможные убытки от задержки «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 04:38

В Дании ответили России по «Северному потоку-2»

Lenta.ru10:04
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Хоккей

Форвард «Ванкувера» Петтерссон стал лучшим новичком сезона НХЛ

Шведский нападающий "Ванкувера" Элиас Петтерссон стал лучшим новичком по итогам регулярного сезона - 2018/19 в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 20:33
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Политика

Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы

В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Общество

ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным

Большинство россиян (75%) планируют следить за прямой линией с президентом Владимиром Путиным, его ответы на вопросы вызывают интерес у почти 80% граждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Экономика

Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон

Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.
Обновлено в 20:27
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления «Кротом»

Продюсер Бари Алибасов дал телеведущему Андрею Малахову первое интервью после отравления, рассказав о самочувствии и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении

Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в администрации Пушкинского района Подмосковья

Сотрудники полиции пришли с обысками в администрацию Пушкинского района Подмосковья.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе

Обновлено в 19:05
Армия и оружие

Украина нанесла массированный удар по Донецку

Обновлено в 06:41
Политика

В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова

Обновлено в 13:02
Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.
Обновлено в 03:55
Здоровье

В Пензенской области отремонтируют Чемодановскую участковую больницу

Другие важные, актуальные и интересные новости из жизни Пензы и Пензенской области, России и мира вы сможете прочитать здесь.
Обновлено в 12:24
Экономика

Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Политика

Следователи назвали имена подозреваемых в крушении MH17

Трое граждан РФ и один украинец, как полагает Совместная следственная группа (ССГ), причастны к крушению лайнера Malaysia Airlines в 2014 году на Украине.
Обновлено в 08:19
Авто

Renault Trucks к 125-летию подготовила ограниченную серию тягачей

Renault Trucks отмечает свой 125-летний юбилей выпуском специальной серии из 125 седельных тягачей T High 1894 Edition.
Обновлено вчера в 04:25
Экономика

В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США

Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.
Обновлено в 18:26
Шоу-бизнес

Рудковскую затравили из-за нового Porsche. «Можно уже вертолет взять»

«Можно было бы уже и вертолет взять», — добавил olegkoteykin.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери

Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Политика

Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб при чистке наградного оружия

Причиной смерти стало ранение несовместимое с жизнью, которое получил Тымчук при чистке наградного пистолета.
Обновлено в 06:39
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Общество

Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину

«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне

Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
Музыка

У Таврического сада Ургант и Розенбаум спели под гитару

Выпуск снимали в Петербурге на фоне городских ландшафтов, поэтому петербуржцам не составило труда заметить Ивана Урганта и Александра Розенбаума, когда те играли на гитарах и пели недалеко от станции метро «Чернышевская».
Обновлено в 18:38
Наука

На Филиппинах обнаружили поедающего камень корабельного червя

Ученые-биологи нашли на территории Филиппин (остров Бохоль) поедающего камень корабельного червя.
Обновлено в 14:49
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Начались съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии начались съемки пилота приквела «Игры престолов». Неизвестно, будет ли он сниматься в других странах.
Обновлено в 19:22
Политика

В ДНР и ЛНР оценили условие Киева о снятии экономической блокады

Ранее Кучма заявил, что снятие экономической блокады с ДНР и ЛНР возможно только при возвращении контроля Украины над активами на юго-востоке страны.
Обновлено в 20:20
Происшествия

Власти Канады эвакуировали более 9 тысяч человек из-за лесных пожаров

Более девяти тысяч человек на западе Канады покинули свои дома из-за лесных пожаров.
Обновлено в 17:23
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS попали 25 российских вузов

В список лучших мировых университетов мира от британской компаниии Quacquarelli Symonds (QS), в этом году попали 25 российских вузов.
Обновлено в 07:56
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