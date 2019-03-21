Футбол

Дания ушла от поражения в товарищеском матче с КосовоМатч ТВ 15:57

Сборные Косово и Дании сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:2. Счет в конце первого тайма открыл Амир Ррахмани. После перерыва пенальти реализовал Кристиан Эриксен.
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Сборные Дании и Косово сыграли вничью в товарищеском матче

Советский спорт16:23

Дания и Косово сыграли вничью в товарищеском матче

Спорт-Экспресс16:04

Дания ушла от поражения в товарищеском матче с Косово

Матч ТВ15:57

Дания в компенсированное время ушла от поражения в матче с Косово

Sport24.ru16:01

Дания ушла от поражения в товарищеском матче с Косово

Sportbox.RU15:57

Датчане спаслись от поражения в матче со сборной Косова

ProstoProSport15:53
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Заслуженный артист России Петр Зайченко скончался в четверг на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости внучка актера Ксения Амирова.
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