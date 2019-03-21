Дания ушла от поражения в товарищеском матче с КосовоМатч ТВ 15:57

Сборные Косово и Дании сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:2. Счет в конце первого тайма открыл Амир Ррахмани. После перерыва пенальти реализовал Кристиан Эриксен.

Дания ушла от поражения в товарищеском матче с Косово

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