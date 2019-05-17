Экономика
Дания срывает сроки строительства «Северного потока-2»Откровенно RU вчера в 07:31
Завершение строительства «Северного потока — 2», скорее всего, перенесут вместо конца 2019 года на вторую половину 2020 года. Это следует из доклада компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.
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Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг строительства «Северного потока — 2»
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Эксперт считает, что позиция Дании не сможет перенести сроки по «Северному потоку-2»
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