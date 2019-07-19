Энергетика

Дания разрешила строительство газопровода Baltic PipeНародные новости вчера в 20:57

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в в Польшу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на датское агентство по охране окружающей среды.
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Дания дала первое разрешение на строительство проекта Baltic Pipe

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RT на русскомвчера в 18:10

Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

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Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

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Эксперт: Разрешение Дании строительства Baltic Pipe поможет «Северному потоку – 2»

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Вести.Ruвчера в 12:40

Дания дала первое разрешение на строительство Baltic Pipe

Интерфаксвчера в 12:21
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