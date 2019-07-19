Энергетика
Дания разрешила строительство газопровода Baltic PipeНародные новости вчера в 20:57
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в в Польшу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на датское агентство по охране окружающей среды.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:25, Вашингтон
Кино
Появился первый трейлер фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка»
В интернете опубликовали первый трейлер фильма Кевина Смита «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», пишет «Киноафиша».
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Гаджеты
Кнопочный телефон Nokia с ОС Android показали на фото
В Сети опубликовали снимки новейшей модели кнопочного телефона, особенностью которого станет уникальная версия операционной системы Android.
Обновлено в 04:25
Политика
В МИД рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Политика
Названа стоимость кроссовок Путина
Обновлено в 04:24
Авто
Фирма Hyundai создала новую систему смены передач у гибрида
Обновлено в 06:13
Происшествия
Сильное землетрясение вызвало панику в Афинах
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:59
Политика
Меркель заявила, что хочет улучшить отношения с Россией
Ангела Меркель заявила в пятницу, 19 июля, что хотела бы улучшить отношения с Москвой.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Суд в Киеве рассматривает дело Вышинского
Как сообщала ранее «Газета.ру», Вышинского арестовали в Киеве 15 мая 2018 года.
Обновлено в 08:15
Культура
Инна Чурикова осталась в реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова после падения во время спектакля находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ее состояние оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:54
Гаджеты
Процессорный кулер Ainex CC-06S рассчитан на компактные ПК
Японская компания Ainex, в числе прочего разрабатывающая и выпускающая воздушные системы охлаждения, анонсировала кулер CC-06S, предназначенный для процессоров Intel.
Обновлено в 07:12
Политика
В Германии назвали недостатки санкций против России
Отмечается, что многие немецкие политики и предпринимали призывают снять санкции, называя российскую сторону важным партнером.
Обновлено в 07:51
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве
В Москве в квартире гей-пары, воспитывающей детей, прошли обыски.
Обновлено в 08:17
Здоровье
Пациентские организации подключат к работе координационных советов по защите прав застрахованных
В рамках координационных советов, действующих во всех регионах России, будут созданы специальные рабочие группы (в них тоже войдут представители пациентского сообщества), которые займутся вопросами защиты прав больных с онкологическими, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями.
Обновлено в 06:08
Авто
GAZ Gazelle: ключевые цифры и факты к 25-летию модели
Самая популярная коммерческая модель российского авторынка - "ГАЗель" - в июле отмечает 25 лет.
Обновлено в 08:00
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха
18 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео и сообщение о том, что из-за визита патриарха около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой
Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Китае прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе
Взрыв произошел в пятницу во второй половине дня на газоперерабатывающем заводе в китайской провинции Хэнань, информации о жертвах пока не поступало, сообщает Центральное телевидение КНР.
Обновлено в 07:41
Футбол
Резиуан Мирзов перешёл в «Спартак» к Кононову
Зачем Мирзов «Спартаку» Как уже было сказано, ни один из имеющихся у «Спартака» левых вингеров не устраивает Кононова.
Обновлено вчера в 14:00
Авто
Названы самые аварийные марки грузовиков
Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
На ударившую по голове журналистку российскую чиновницу завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело против помощницы мэра Новороссийска Анжелики Коваленко, которую обвинила в избиении журналистка издания «Наша газета Новороссийск» Ольга Макаренко.
Обновлено в 05:54
Происшествия
СМИ назвали производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Пока что ни одна из компаний не подтвердила данные, предоставленные СМИ.
Обновлено в 07:36