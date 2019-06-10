Футбол
Дания разгромила Грузию в отборе ЧЕ-2020Газета.Ru вчера в 17:04
Каспер Дольберг
|13′
|25′
Саба Лобжанидзе
|29′
Джаба Канкава
Кристиан Эриксен
|30′
Симон Кьер
Матиас Йоргенсен
|36′
|51′
Ника Квеквескири
|54′
Валериан Гвилия
|58′
Лаша Парунашвили
Георгий Папунашвили
Роберт Сков
Даниэль Васс
|62′
Каспер Дольберг
|63′
|64′
Георгий Папунашвили
Юссуф Поульсен
|73′
|74′
Отар Китейшвили
Элгуджа Лобжанидзе
Юссуф Поульсен
Мартин Брэйтуэйт
|75′
|79′
Георгий Наваловский
Лаша Двали
Мартин Брэйтуэйт
|90′+3′
Дания
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Шмейхель
2
Анкерсен
13
Йоргенсен
6
Кристенсен
17
Ларсен
23
Хейбьерг
10
Эриксен
8
Дилэйни
15
Васс
12
Дольберг
2 ×
11
Брэйтуэйт
1
Лория
2
Какабадзе
4
Кашиа
8
Григалава
15
Двали
7
Канкава
10
Квеквескири
19
Папунашвили
23
Лобжанидзе
21
Гвилия
14
Лобжанидзе
Грузия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Дании разгромила команду Грузии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу датской команды, для которой эта победа стала первой на отборочном этапе. В составе датчан дубль оформил Каспер Дольберг.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Экономика
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Электричка сошла с рельсов в Подмосковье
Обновлено в 09:46
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLB представлен официально
Боковые подушки безопасности кроссовера GLB предназначены для защиты пассажиров третьего ряда, и Mercedes-Benz отмечает, что здесь даже есть точки крепления для детских сидений.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Убитый сводный брат Ким Чен Ына мог быть информатором ЦРУ — WSJ
Сводный брат лидера КНДР Ким Чен Ына, который был убит в 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура, мог быть информатором американских спецслужб.
Обновлено вчера в 21:32
Спорт
IBU определился с датами ближайших чемпионатов мира
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) определился с датами проведения чемпионатов мира 2021 и 2023 годов.
Обновлено в 08:57
Общество
Названы лучшие сериалы первой половины 2019 года
Названы лучшие сериалы, которые вышли в начале 2019 года, сообщает журнал Variety.
Обновлено в 10:47
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено вчера в 14:27
Шоу-бизнес
L’One ушел из Black Star со скандалом
Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено в 09:52
Политика
Лукашенко назначил министром внутренних дел Белоруссии Караева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева, который до настоящего времени работал в должности замминистра внутренних дел - командующего внутренними войсками, сообщает во вторник агентство Sputnik Белоруссия.
Обновлено в 05:56
Футбол
Зидан настаивает на трансфере Погба
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан настаивает на приобретении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Marca.
Обновлено в 10:05
Общество
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца после медикаментозного сна
Сын продюсера Бари Алибасова рассказал о состоянии отца после выхода из медикаментозного сна.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Авто
Названы регионы, где лучше не покупать подержанные автомобили
Недалеко «ушла» Москва, где средний возраст подержанных авто составил 9,3 года.
Обновлено в 09:44
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук не смог поддержать Паулину Андрееву на ее премьере
Присутствующие во время выступления Андреевой кинодеятели заметили, что рядом с Паулиной не было ее избранника, Федора Бондарчука, хотя в Сочи он тоже прилетел.
Обновлено вчера в 07:32
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Общество
Запретить уничтожать продукты предлагает Роспотребнадзор
Роспотребнадзор предложил проработать изменения в законодательстве, чтобы запретить уничтожение продуктов.
Обновлено в 07:49
Кино
Первый канал покажет документальный фильм об аварии на ЧАЭС
Документалка выйдет в эфир 22 июня. В субботу, 22 июня, Первый канал покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 06:07
Культура
Мединский вручил награды Ходченковой, Пореченкову и Куценко
Обновлено в 07:45
Политика
Филарет отказался признать томос об автокефалии новой церкви Украины
Лидер неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине, поскольку не знает его содержания.
Обновлено в 07:34
Авто
Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель
Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04